Medeiros angaria apoios de peso e deve obter adesão de Lasier Martins

Reprodução Lasier Medeiros disse que está esperando candidatura de Medeiros se fortalecer para anunciar apoio

O senador José Medeiros (PSD), que se articula para disputar a presidência do Senado contra Eunício Oliveira (PMDB-CE), já conseguiu angariar apoios importantes para viabilizar a candidatura. Entretanto, prefere não revelar os apoiadores para evitar a pressão do Palácio do Planalto e da tropa de choque do PMDB. A votação é secreta, o que aumenta a possibilidade de Medeiros angariar votos suficientes para ter um bom desempenho ou, até, vencer a disputa.

apurou que Medeiros já conta com apoio de figuras respeitadas no Senado como Álvaro Dias (PV-PR), Cristovam Buarque (PPS-DF), Ana Amélia Lemos (PP-RS) e Waldemir Moka (PMDB-MS), considerado como dissidente da sigla. Outro que está prestes a aderir é Lasier Martins (sem partido-RS).

Lasier foi eleito pelo PDT e deixou o partido após ser ameaçado de expulsão pela cúpula. A divergência se tornou insustentável após ter votado a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que estabelece um limite para os gastos públicos.

Ao , Lasier disse que está esperando a candidatura de Medeiros se fortalecer para anunciar o apoio. “Se ele permanecer como único candidato de oposição, tem possibilidade de fazer boa votação. Ainda mais compondo com nomes como Álvaro Dias e Cristovam Buarque”, ponderou.

Lasier também não descarta compor chapa com Medeiros, mas prefere um cargo de menor relevância. “Sou Senador novo, embora aplicado. Por isso, deixo as posições mais importantes para colegas com mais experiência.

Além disso, Lasier lembrou que a candidatura de Medeiros representa a independência do Senado. Avalia que qualquer vínculo da presidência com o governo é nocivo para a sociedade. “Precisamos avançar na depuração dos envolvidos na Lava Jato”, concluiu.

Candidatura

O projeto de sua candidatura para a sucessão do senador Renan Calheiros (PMDB-AL) na presidência do Senado começou a ser debatido em agosto quando foi aprovado o impeachment da presidente da República Dilma Rousseff (PT). “Quando houve o fatiamento do impeachment, houve a indignação de muitos senadores que solicitaram minha candidatura ao Senado como uma nova alternativa. Achei interessante essa proposta porque insere Mato Grosso no contexto nacional ”, declarou o social-democrata.

Medeiros tenta viabilizar disputa ao comando do Senado no voto a voto