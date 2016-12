Medeiros diz que disputa presidência do Senado em 2017 como alternativa

Gilberto Leite Assim como fez Taques, no Senado em 2013, senador José Medeiros defende que é preciso ter uma alternativa e não sempre o mesmo grupo, liderado pelo atual presidente do Senado, Renan Calheiros

Seguindo os passos do antecessor Pedro Taques (PSDB), o senador José Medeiros (PSD) articula para disputar a Presidência do Senado, em fevereiro do próximo ano. “Estamos conversando, está indo bem. Claro que não dá para colocar os carros na frente dos bois”, sugere cautela o social-democrata.

Assim como Taques, Medeiros defende que é preciso ter uma alternativa e não apenas sempre o mesmo grupo, liderado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). A principal entusiasta da candidatura do senador é a colega Ana Amélia (PP-RS). “Nem é projeto meu, fui chamado por um grupo de senadores e estou encabeçando esse projeto, mas que é de um grupo que está tocando isso, para termos uma candidatura alternativa”, explica.

Em 2013, Taques utilizou o mesmo argumento para disputar a presidência. Porém, o ex-pedetista recebeu apenas 18 votos contra 56 para o peemedebista, que já negou disputar a reeleição pela quinta vez.

A imagem do alagoano ficou desgastada, após o STF, em decisão monocrática, pedir o afastamento da presidência em razão de ele ter virado réu. Após reverter no Pleno, STF irá julgar outro processo contra o peemedebista no caso da Lava Jato por lavagem de dinheiro e corrupção.

Vice-líder do Governo Temer, Medeiros nega que sua candidatura seja apoiada pelo presidente da República. “Ele está a par, mas não levei a ele. Até porque, essas coisas são do Senado. Mas enfim, isso chegou (ao Temer) e na política não existe segredo”, explica.