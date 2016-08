Medeiros é 8º a questionar Dilma e Cidinho 18º; Wellington, internado

Reprodução José Medeiros é o senador de Mato Grosso mais ativo contra gestão de Dilma

O senador Wellington Fagundes (PR) não vai à sessão do pronunciamento da presidente afastada Dilma Rousseff (PT). O republicano segue internado com diverticulite ((inflamação no intestino grosso). O senador José Medeiros (PSD) será o 8º a questionar a petista e Cidinho Santos (PR) o 18º.

Conforme assessoria de Wellington, o senador não iria fazer pergunta para a Dilma, mesmo se fosse liberado pelos médicos, e pretendia apenas participar da votação. O parlamentar deve receber alta nesta segunda (29), mas ficará em repouso.

Wellington passa mal no processo de impeachment e está hospitalizado

Wellington é o único dos parlamentares de Mato Grosso que não divulgou o seu voto sob a justificativa de que tinha o papel de juiz e que não poderia anunciar seu posicionamento antes dos trâmites do processo. Medeiros e Cidinho são favoráveis ao impeachment da petista.

Os senadores terão cinco minutos para questionarem a presidente afastada. Até agora 47 senadores se inscreveram para questionar a petista.

Quadro de saúde

Internado no sábado, 27, no Hospital de Brasília, Wellington foi diagnosticado com quadro de diverticulite aguda, sem necessidade de intervenção cirúrgica. O tratamento, de acordo com a equipe médica, é feito por medicação intravenosa, alimentação balanceada e repouso.

Hoje (29), o senador Wellington Fagundes será submetido a nova bateria de exames que definirá o nível de recuperação. O quadro é estável.

No domingo, Wellington Fagundes atendeu telefonemas e visitas pontuais, seguindo recomendação médica de absoluto repouso.

Ordem de perguntas dos senadores