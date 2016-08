Medeiros é 8º a questionar Dilma e Cidinho 18º; Wellington tem alta

Reprodução José Medeiros é o senador de Mato Grosso mais ativo contra gestão de Dilma

O senador Wellington Fagundes (PR) não vai à sessão do pronunciamento da presidente afastada Dilma Rousseff (PT). O republicano segue internado com diverticulite ((inflamação no intestino grosso). O senador José Medeiros (PSD) será o 8º a questionar a petista e Cidinho Santos (PR) o 18º.

Conforme assessoria de Wellington, o senador não iria fazer pergunta para a Dilma, mesmo se fosse liberado pelos médicos, e pretendia apenas participar da votação. O parlamentar deve receber alta nesta segunda (29), mas ficará em repouso.

Wellington passa mal no processo de impeachment e está hospitalizado

Wellington é o único dos parlamentares de Mato Grosso que não divulgou o seu voto sob a justificativa de que tinha o papel de juiz e que não poderia anunciar seu posicionamento antes dos trâmites do processo. Medeiros e Cidinho são favoráveis ao impeachment da petista.

Os senadores terão cinco minutos para questionarem a presidente afastada. Até agora 47 senadores se inscreveram para questionar a petista.

Quadro de saúde

Internado no sábado, 27, no Hospital de Brasília, Wellington foi diagnosticado com quadro de diverticulite aguda, sem necessidade de intervenção cirúrgica. O tratamento, de acordo com a equipe médica, é feito por medicação intravenosa, alimentação balanceada e repouso.

Hoje (29), o senador Wellington Fagundes será submetido a nova bateria de exames que definirá o nível de recuperação. O quadro é estável.

No domingo, Wellington Fagundes atendeu telefonemas e visitas pontuais, seguindo recomendação médica de absoluto repouso.

Às 13h25 - Wellington tem alta e vai participar de votação do impeachment

O senador Wellington Fagundes acaba de obter alta do Hospital Brasília, após ser internado no sábado (27), por crise de diverticulite. Diante disso, o parlamentar anuncia que vai participar da votação do impeachment, mesmo que os médicos tenham mandado ele ficar em repouso.

O republicano fez uma bateria exames de avaliação, e a equipe médica deu alta da internação ecomendando que prossiga o tratamento de combate a “diverticulite aguda”, em sua residência, conforme recomendação do médico Luiz Augusto de Bianchi. Em casa, Wellington Fagundes será acompanhado pela equipe médica do Senado Federal.

A tendência é que a votação do impeachment aconteça amanhã (30). Hoje, Dilma Rousseff responde a questionamento de senadores. Em seguida, ocorre o debate entre acusação e defesa, que terão 1h30 cada para defender sua posição, com réplica e tréplica de uma hora.

Amanhã deve começar a manifestação dos parlamentares sobre suas conclusões. Cada senador terá dez minutos para falar, sem direito a tempo extra. Se todos usarem o tempo a que tem direito, esta fase pode durar mais de 13 horas.

Depois, o presidente do STF lerá um resumo dos fundamentos da acusação e da defesa, assim como das provas apresentadas. Em seguida, dois senadores que defendem a saída e dois que defendem a permanência de Dilma irão apresentar seus argumentos. Cada um pode usar cinco minutos.

Chega, então, a hora da votação. O presidente do STF fará a seguinte pergunta aos senadores:

"Cometeu a acusada, a Senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, os crimes de responsabilidade correspondentes à tomada de empréstimos junto à instituição financeira controlada pela União e à abertura de créditos sem autorização do Congresso Nacional, que lhe são imputados e deve ser condenada à perda do seu cargo, ficando, em consequência, inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo oito anos?".

Ao contrário do que ocorreu na Câmara, a votação será feita pelo painel eletrônico, e não no microfone. Ela será aberta e nominal.

São necessários os votos de 54 dos 81 senadores para que Dilma perca o mandato. Se isso ocorrer, Temer é efetivado imediatamente e Dilma fica inelegível por oito anos; caso contrário, ela reassume também na mesma hora.

Após a votação, Lewandowski lavrará e lerá a sentença. É possível que esta última fase do processo - inclusive o resultado final - só seja finalizada na quarta-feira, 31 de agosto. (Com informações da BBC)

