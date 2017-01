Medeiros tenta viabilizar disputa ao comando do Senado no voto a voto

Gilberto Leite Medeiros disputará presidência do Senado com Eunício Oliveira (PMDB-CE) que tem apoio do atual presidente Renan Calheiros, do presidente da República Michel Temer e até mesmo da bancada do PT

O senador por Mato Grosso José Medeiros (PSD) segue articulando para viabilizar sua candidatura à presidência do Senado na eleição marcada para 02 de fevereiro. “A candidatura, que inicialmente serviria para marcar posição, está se tornando competitiva. Estamos conversando com todos os senadores e o resultado será conhecido somente após a apuração dos votos”, declarou em entrevista ao .

Medeiros disputará a presidência do Senado com Eunício Oliveira (PMDB-CE). O peemedebista tem apoio do atual presidente Renan Calheiros (PMDB-AL), do presidente da República Michel Temer (PMDB) e até mesmo da bancada do PT.

Apesar de afirmar que a candidatura é viável, Medeiros prefere não revelar quantos votos já está contabilizando. “O senador Eunício está agregando as bancadas e lideranças partidárias. Eu estou conversando individualmente com cada senador, tentando voto por voto. Acredito que essa movimentação trará bom resultado”, completou.

O último representante de Mato Grosso que disputou a presidência do Senado foi justamente o governador Pedro Taques (PSDB) em 2013. À época filiado ao PDT, usou a disputa para protestar contra as práticas de Calheiros e acabou derrotado.