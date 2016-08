Medeiros vê tempestade perfeita contra Dilma; Cidinho cita mentiras

Reprodução Senadores Cidinho e Medeiros questionaramDilma em dia decisivo de julgamento no Senado

Os senadores José Medeiros (PSD) e Cidinho Santos (PR) fizeram perguntas à presidente afastada Dilma Rouseff (PT), que foi ao Senado nesta segunda (29) para se pronunciar sobre as pedaladas fiscais e as suplementações sem autorização do Congresso, que balizam o processo de impeachment.

Wellington Fagundes (PR), apesar de ter recebido alta hospitalar, disse que não pretende fazer perguntas à petista.

Tanto Medeiros quanto Cidinho procuraram expor as mazelas do Governo Dilma para fundamentar seus questionamentos.

Os dois focaram nas mentiras que teriam sido propagadas pela petista em 2014 com objetivo de assegurar a reeleição.

Medeiros, que foi o oitavo senador a inquirir Dilma, negou que o processo de impeachment representa golpe e afirmou que a democracia brasileira está em ebulição. Depois de abordar os efeitos da crise, como desemprego e derretimento da economia, o senador sustentou que a situação criou a chamada tempestade perfeita.

O social-democrata também afirmou que Dilma perdeu apoio popular, base política e a economia parou de funcionar. Sustentou ainda que as pedaladas fiscais caracterizam o crime que resultará na cassação do mandato.

“Por isso, pergunto se a senhora vai continuar com as lampanas contadas na eleição de 2014”, questionou Medeiros, se referindo ao que classifica de mentiras eleitoreiras de Dilma.

A presidente afastada respondeu afirmando que não é possível Medeiros acreditar que somente o Plano Safra e três decretos de crédito suplementar tenham desencadeado a crise que afeta o Brasil. Segundo Dilma, vários fatores contribuíram para agravar a situação. “A tempestade perfeita resulta da expectativa negativa: vai cair, vai cair e cai. Igual a Copa e a Olimpíada. Às vésperas todos diziam que seria um desastre e deu certo. Não é possível todo esse pessimismo”, rebateu.

Já Cidinho, décimo oitavo senador a peguntar, fez questão de dizer que apoiou à reeleição de Dilma até ser surpreendido, logo no inicio de 2014, com a realidade diferente da apregoada pela petista na campanha eleitoral. Para justificar o posicionamento, citou o déficit orçamentários de R$ 155 bilhões, a inflação de 10,67%, além do aumento de 51% na energia elétrica e de 20% na gasolina.

Cidinho também acusou o Governo de Dilma de provocar o desemprego de 12 milhões de brasileiros. Elencou ainda cortes no Fies, Pronatec e Minha Casa, Minha Vida e a paralisação da construção de creches em todo Brasil.

“Durante a campanha, a senhora tinha conhecimento da gravidade da situação? Como justifica A mudança tão brusca na economia? Por que, logo em janeiro, já mudou o programa de governo? Não deveria ter sido mais transparente, propondo pacto com a sociedade e com o Congresso para superar a crise?”, perguntou o republicano.

Na resposta, Dilma afirmou que os cortes foram feitos já no governo provisório, chefiado pelo vice Michel Temer (PMDB). Assegurou ainda que enquanto esteve na chefia do Executivo, fez todo esforço possível para manter os programas sociais, enquanto os adversários defendiam contingenciamento que inviabilizaria todos os investimentos. “Decidam. Não sei se sou acusada por gastar a mais ou gastar a menos”, concluiu.

Medeiros é 8º a questionar Dilma e Cidinho 18º; Wellington tem alta