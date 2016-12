Mesmo com veto de Beto, protestos contra verba indenizatória seguem

Francis Amorim De Barra do Garças

Barra do Garças

Semana7 Esse é 2º manifesto em Barra do Garças motivado pela alta de R$ 1,7 mil para R$ 6,6 mil da verba indenizatória aos vereadores da próxima legislatura; manifestantes vão cobrar manutenção do veto

O veto do prefeito Beto Farias (PMDB) ao projeto de Lei 048/2016, que versava sobre o reajuste de 288% para a verba indenizatória dos vereadores de Barra do Garças a partir de 1º de janeiro de 2017, não foi o suficiente para cessar os protestos nas ruas da cidade. Os manifestantes voltaram a se reunir e desta vez colaram cartazes na fachada da Câmara mostrando indignação contra os vereadores.

Um grupo de manifestantes pretende agora “vigiar” a manutenção do veto em plenário; mudar a lei que permite a reeleição para a presidência da Casa e “derrubar” o projeto de Welinton Andrade, o Mandioquinha (PDT), que garante assistência jurídica a ex-vereadores que porventura tenham sido alvo de ações da Justiça no exercício do cargo.

Essa é a segunda manifestação realizada em Barra do Garças motivada pelo aumento de R$ 1,7 para R$ 6,6 mil da verba indenizatória aos vereadores da próxima legislatura. A matéria tinha sido aprovada na sessão ordinária que entrou a madrugada do dia 13, por 10 votos sim, um contra e uma abstenção. O reajuste, porém, foi vetado pelo prefeito Beto Farias que considerou a medida uma “incoerência” diante da crise econômica do país.

“Vamos continuar vigilantes às ações da Câmara para que projetos dessa natureza não sejam mais votados. É preciso exercer a função com coerência e respeito à população”, disse um manifestante, que preferiu não ser identificado, ressaltando que o movimento conta com o apoio de várias entidades.

Outro lado

O presidente da Câmara, Miguel Moreira da Silva, o Miguelão (PSB), já se manifestou pela manutenção do veto em nota divulgada pela assessoria de imprensa do legislativo.