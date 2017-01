Metade dos vereadores concorre a presidente da Mesa; Miguelão vence

Francis Amorim/Rdnews Miguelão e Geralmino Neto, eleitos presidente e primeiro-secretário da Mesa

Por oito votos a sete, o vereador Miguel Moreira da Silva, o Miguelão (PSB), foi eleito neste domingo (1º de janeiro) para o terceiro mandato consecutivo à presidência da Câmara de Barra do Garças. A eleição teve um recorde de candidatos, com oito concorrentes.

A eleição, horas antes de iniciar a sessão de posse dos 15 vereadores, apresentou um fato novo, o lançamento da candidatura do vereador Jaime Rodrigues Neto (PMDB) havia desistido de concorrer à presidência no início de dezembro. Na véspera do pleito, o grupo que o apoiava contabilizava 10 votos, porém, foi surpreendido em Plenário.

Durante a apresentação dos candidatos, um fato inédito chamou à atenção das galerias: o lançamento de oito candidatos, Miguel Moreira, Gabriel Pereira Lopes, o Zé Gota (PRB), Geralmino Neto (PSB), Jaime Rodrigues (PMDB), Cléber Fabiano (DEM), Júlio César (PSDB), Sivirino Santos (PSD) e Alessandro Matos, o Alex (PRB). O ato foi tido como uma represália ao “rompimento” do acordo que elegeria Jaime Rodrigues.

Na contagem dos votos, o vereador Miguelão, que comandou a Câmara nos últimos quatro anos, foi eleito para o biênio 2017/2018 com oito votos contra um de cada concorrente. O parlamentar já havia sido eleito em 2013, reeleito em 2015 e eleito nesta nova legislatura.

A sessão de posse e eleição da Mesa Diretora da Câmara foi acompanhada pelo prefeito Roberto Farias (PMDB) e pelo vice-prefeito eleito Weliton Marcos (PR), e cerca de 120 pessoas compareceram para prestigiar a posse.

Composição da Mesa

Além da eleição de Miguel Moreira para a presidência, os vereadores elegeram também o vice-presidente e o primeiro e segundo secretários. Com um voto contrário, o vereador de terceiro mandato Celson Sousa (PV) foi eleito vice-presidente com 14 votos; Geralmino Neto (PSB), primeiro-secretário e Valdei Leite, o Pebinha (PDT), eleito segundo-secretário, ambos com 14 votos e abstenção do vereador Zé Gota.