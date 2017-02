MP acusa Leitão de improbidade por pagar segurança com verba pública

Weslley Mitchaell Deputado federal Nilson Leitão foi prefeito de Sinop

O Ministério Público Estadual (MPE), por meio do promotor de Justiça Pompílio Paulo Azevedo Silva Neto, instaurou inquérito civil contra deputado federal e ex-prefeito de Sinop, Nilson Leitão (PSDB), por improbidade administrativa durante o segundo mandato, entre 2005 e 2008. Conforme relatório, Leitão teria contratado os serviços de segurança privada das empresas Geforce e Invioseg com dinheiro da prefeitura e usado em benefício de sua própria residência.

Consta no documento que os processos licitatórios foram prorrogados durante os quatro anos em que Leitão esteve à frente da máquina pública. Tanto o deputado quanto as duas empresas devem devolver o referente valor pago pelos serviços ao erário de Sinop, além de indenização por danos morais. Os valores serão estipulados em audiência.

As investigações foram arquivadas, entretanto, foi determinada a reabertura do processo pelo MP. No relatório, o promotor alega que “os serviços de segurança prestados na residência particular do prefeito Nilson Leitão ocorreram às custas do poder público. Em outras palavras, o cidadão sinopense pagou, tão carente de serviços básicos como saúde, educação e infraestrutura, pagou (isso mesmo, pagou!) ao ex-prefeito Nilson Leitão serviços particulares de segurança privada”, diz trecho da denúncia.

A sentença diz ainda que o MP não tem intenção de realizar uma audiência de conciliação.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com a assessoria do deputado, porém ele estava em uma reunião e até o momento da publicação não obteve resposta.