MPE está à procura de Haroldo para barrar aumento; Mauro notificado

Gilberto Leite Presidente da Mesa Haroldo Kuzai está de recesso e não foi encontrado pelo MP

O Ministério Público Estadual (MPE) está à procura do presidente da Câmara de Cuiabá, Haroldo Kuzai (Solidariedade) para notificá-lo sobre a recomendação de suspender o aumento dos salários dos vereadores, prefeito e vice, ocorrido na sessão da última terça (27). Desde ontem à noite o MP tenta achá-lo, no entanto, o Legislativo está de recesso e volta apenas na outra semana. Novas tentativas serão realizadas pela manhã e à tarde.

O titular do Núcleo de Patrimônio e Improbidade Administrativa, promotor Roberto Turin, explica que caso o presidente não seja encontrado, a notificação vai para a nova Mesa Diretora, que será eleita no próximo domingo (1º de janeiro), logo após a posse dos vereadores diplomados.

Para garantir que o projeto não seja sancionado nesta semana, Turin pontua que o prefeito Mauro Mendes (PSB) já foi notificado. “O que estamos fazendo é notificar para que revejam o projeto e suspendam antes mesmo da sanção. Mas caso vá para sanção, o prefeito vete”, ressalta ao .

Segundo o projeto de lei, de R$ 15 mil, os parlamentares passarão a receber R$ 18,9 mil, a partir de janeiro. Já a verba indenizatória aumentará de R$ 9,1 mil para R$ 11 mil, pois está atrelada ao salário. O salário de prefeito subirá de R$ 17 mil para R$ 23 mil e o vice vai ganhar R$ 18 mil.

Após aprovação do projeto de lei, o prefeito diplomado de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), usou rede social para informar que tomou conhecimento da votação na Câmara que aumentou o salário do prefeito e do vice-prefeito e que irá vetar o projeto.

Turin explica ainda que o veto do prefeito poderá se estender aos salários dos vereadores, uma vez que leis aprovadas submetem a sanção do prefeito conforme o trâmite natural. “Lógico que o veto não pode ser sem fundamento. Mas sanção e o veto são motivados pelo prefeito. Caso seja vetado, a lei volta para parlamentar apreciar o veto, manter ou derrubar, isso não fere a independência do Legislativo”, explica.

Outro fator que pode motivar o veto integral é que geralmente as leis municipais fixam o subsídio do prefeito como teto, ou seja, não pode haver vencimento superior. “Tanto que nesse aumento foi feito para o prefeito e vice, para seguir a isonomia. O prefeito eleito iria vetar aumento dele e vice, então ficaria incongruência. Tem que ser analisado posteriormente se isso de fato vai acontecer. Por enquanto são suposições”, alerta. Assim, como o salário do prefeito era de R$ 17 mil, o dos vereadores precisam ser menor que isso.

O promoter explica que o pedido para revogar o projeto é em razão de não respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelecendo que novas despesas precisam ser aprovadas 180 dias antes do término do mandato do presidente da Câmara. “Além disso, deveria ser aprovada 90 dias antes da eleição municipal, conforme Regimento Interno da Câmara”, salienta.