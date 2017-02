Na 1ª sessão do ano, Câmara aprova aumento na Indenizatória de 182%

Reprodução Presidente da Câmara, vereador Miguelão (PSB), justifica reajuste a atendimento a aldeias e distritos

A Câmara de Barra do Garças aprovou na noite dessa segunda (6), na primeira sessão ordinária do ano, o aumento de 182% da verba indenizatória. A matéria foi aprovada por 12 dos 15 vereadores. Apenas um votou contrário. Como se trata de um projeto de lei, a mensagem deve ser encaminahada para sanção do Executivo. Caso seja sancionada, os parlamentares vão receber R$ 4,8 mil para a cobertura exclusiva de despesas dentro do município.

Antes do início da atual legislatura, os vereadores de Barra do Garças recebiam R$ 1,7 mil mensal, contudo, o valor estava sendo considerado insuficiente para o custeio de despesas e, no final de 2016, o plenário aprovou o aumento de R$ 6,6 mil. Sob forte pressão popular, o reajuste foi vetado pelo prefeito Roberto Farias (PMDB).

No retorno ao trabalho, nessa segunda, um novo projeto foi aprovado concedendo mais R$ 3,1 mil a título de verba indenizatória, que acoplado aos R$ 1,7 elevam para R$ 4,8 mil. Os parlamentares, porém, não receberão em espécie os recursos. O valor somente será pago mediante apresentação de comprovante de gastos dentro do município.

Conforme a matéria, os vereadores só poderão usar a verba para o pagamento de despesas com assessores, assessoria jurídica, contas de telefones celulares e combustíveis, devidamente comprovados com notas fiscais. Esse foi o acordo fechado entre os parlamentares para que o projeto fosse aprovado. O vereador Jaime Rodrigues (PMDB) votou contra e o vereador Sivirino Santos (PSD) estava ausente.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Miguel Moreira da Silva, o Miguelão (PSB), o reajuste da verba busca cobrir as despesas dos vereadores nas suas atividades dentro do município, principalmente, nos deslocamentos, onde são obrigados a percorrer distâncias de até 200 km fora da sede, como são os casos das aldeias indígenas na Terra São Marcos e nos distritos. “Somente daqui a Toricueje são 194 km e, além disso, existem gastos com funcionários para atender a população, ou seja, os recursos eram insuficientes para atender todas as demandas”, disse.

Em Barra do Garças o salário de vereador é de R$ 8 mil, sem os descontos dos encargos sociais.