Na CPI, Eraí Maggi diz não sonegar impostos e propõe industrialização

O sojicultor Eraí Maggi, proprietário do Grupo Bom Futuro e associado da Cooperativa Agroindustrial de Mato Grosso (Cooamat), prestou depoimento como testemunha na CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal nesta quinta (24). Ao final da oitiva, garantiu nunca ter sonegado impostos e defendeu a industrialização de Mato Grosso para agregar valor à produção.

“Essa coisa de sonegação, nós não podemos admitir isso. Nunca soneguei um centavo. Posso até discutir os impostos administrativamente ou juridicamente. Depois, pago sem reclamar”, declarou Eraí Maggi que depôs para esclarecer a relação entre o Grupo Bom Futuro e a Cooamat.

Segundo a CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal, Eraí Maggi detém 83% dos negócios da Coomat. Além disso, afirma que cooperativa tem 36 associados, mas desses, 22 não fazem nenhuma movimentação, não compram ou vendem insumos ou commodities agrícolas.

Sobre o assunto, Eraí Maggi assegurou que todos os procedimentos obedecem à legislação em vigor. O produtor rural também se comprometeu a encaminhar à CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal toda a documentação comprobatória que dispõe.

Ao encerrar o depoimento, Eraí Maggi propôs ao presidente da CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal, Zé Carlos do Pátio (Solidariedade), que é prefeito eleito de Rondonópolis, ação conjunta para industrializar o algodão produzido no Estado. “O algodão de uma calça vale R$ 4. Uma calça por mais simples que seja vale R$ 40. Vamos gerar empregos para sermos mais ricos e mais fortes. Vamos trabalhar todos juntos para transformar algodão em roupa”, completou.

O discurso de Eraí Maggi foi contestado por Pátio. Segundo ele, a CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal defende que os incentivos sejam para os arranjos produtivos locais e não para a produção de matéria-prima voltada à exportação.

Pátio ainda criticou o agronegócio, dizendo que o modelo econômico polui rios e degrada o meio-ambiente sem verticalizar economia e industrializar o Estado.

“Não adianta ser o maior produtor de algodão, soja e milho nem ter segundo maior rebanho bovino do Brasil. Somos um Estado rico com o povo pobre. Não estamos vendo distribuição de renda. Por isso, defendo taxação da soja. A soja teve faturamento ano passado de quase R$ 40 bilhões e só pagou R$ 200 milhões em impostos. Menos de 1%. Só uma minoria é beneficiada”, concluiu o presidente da CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal.

JBS Friboi

O deputado Gilmar Fabris (PSD) destacou a disposição de Eraí Maggi em colaborar com as investigações. De acordo com o parlamentar, o sojicultor não agiu como o empresário Wesley Batista, proprietário da JBS Friboi, que ignorou as convocações da CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal e só enviou representantes após ser ameaçado com condução coercitiva.

Oitivas encerradas

Com o depoimento de Eraí Maggi, os membros da CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal decidiram anular as três convocações que restavam. O procedimento encerrou a fase de oitivas.

No final, Pátio ainda fez balanço da CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal e disse que já se consolida como a maior da história de Mato Grosso com quase 500 volumes de relatório contendo investigações realizadas em 150 empresas. Segundo ele, as apurações apontam pelo menos R$ 2 bilhões sonegados ou mal aplicados no Estado.

A CPI investigou três frentes: Regime Especial, Incentivo Fiscal e Cooperativas. O relatório final deve ser apresentado até 15 de dezembro.

