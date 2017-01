Nova chapa é formada à Mesa para contemplar oposição; Inês é prefeita

TRE Inês da Saúde está prefeita

Após o imbróglio para a escolha do presidente da Câmara em Mirassol D'Oeste, que, consequentente seria prefeito da cidade, os vereadores escolheram Marinez Campos, a Inês da Saúde (PTB), para o posto. Ela assumiu o comando da prefeitura interinamente depois que o candidato mais bem votado Elias Leal (PSD) teve a candidatura indeferida.

A sessão da manhã de ontem foi cancela e uma nova foi realizada. Aliada do prefeito indeferido, Inês tomou posse ontem à noite (02), após os nove vereadores entrarem em consenso e formarem uma nova chapa, agora mesclada com parlamentares de oposição e situação do prefeito indeferido Elias Leal.

Na sessão cancelada, Inês também havia vencido em voto aberto dos vereadores. Contudo, na contagem da cédula, três delas estavam em branco, configurando voto nulo.

Entretanto, após acordo, a sessão matutina fora cancelada, e, em nova votação, os parlamentares elegeram Inês como presidente da Câmara. Com isso, ela assume a Prefeitura.

Compõem a Mesa, além de Inês, o vereador Ronaldo Jardim dos Santos, o Ronaldo da Ambulância (PRB), na vice-presidência. A oposição ficou com a primeira-secretaria, sob Fransuelo Ferrai (PSC) e, com a segunda-secretaria, com Cleo Alves, a Cleo da Rádio (DEM).

Elias Leal guarda julgamento de recurso no TSE. Elias buscava a reeleição. A presidente do Legislativo fica no posto até que o imbróglio seja julgado e, caso Elias permaneça indeferido, haverá nova eleição na cidade.