ONGs movimentaram R$ 3,2 bi para bancar invasões de terra, diz Leitão

Gilberto Leite Deputado federal Nilson Leitão acredita que ONGs receberam bilhões de reais

O relator da CPI da Funai e do Incra 2 na Câmara Federal, deputado federal Nilson Leitão (PSDB), afirma que o trabalho da comissão este ano será focado na quebra de sigilo de Organização não Governamentais (ONGs). A retomada das investigações ocorrerá na volta dos parlamentares a Brasília em 1º de fevereiro.

Há suspeita, segundo o tucano, de que as ONGs movimentaram mais de 1 bilhão de dólares (equivalente a R$ 3,2 bilhões) para bancar invasões de 2009 a 2014. “O que se subentende hoje, sem finalizar o relatório, é que houve destinação para patrocinar invasões no país, tanto em áreas indígenas quanto como áreas de assentamentos”, declara ao .

Esta será a segunda tentativa de quebra de sigilo bancário feita pela CPI. A primeira foi realizada em meados do ano passado, no entanto, foi barrada pelo STF após acolher o mandado de segurança da Associação Brasileira de Antropologia (ABA). O Supremo entendeu que não houve fundamentação suficiente para a medida. O nome das ONGs envolvidas está em sigilo.

Diante do imbróglio, a CPI da Funai, criada em novembro de 2015 e prorrogada por três vezes, foi encerrada sem a votação do relatório final. Entretanto, após aval do Plenário e com apoio maciço da bancada ruralista a Comissão foi recriada em outubro do ano passado, sob a presidência do Alceu Moreira (PMDB-RS).

Leitão explica ainda que os recursos destinados às organizações não são irregulares. O problema, segundo o parlamentar, é para qual finalidade foi direcionada. “Temos informações de que parte do dinheiro foi para uma conta para bancar invasão de terras ou para promovê-las”, acrescenta.

Na questão indígena, o tucano explica que a CPI vai auxiliar no aprimoramento da função da Funai e do Incra para que possam produzir. Conforme o parlamentar, a vida dos índios piorou muito nos últimos 10 anos. Divulga que o óbito entre crianças de 1 a 5 anos cresceu 178%. “A cada 100 índios mortos 40 são crianças. Então o problema não é terra e sim falta de atendimento ao indígena. A CPI promete elucidar e promover a vida social humana do pequeno produtor”, salienta.

Entidades ligadas a causas indígenas são as principais opositoras da CPI, haja vista que ela é composta pela bancada ruralista na Câmara, principal setor de conflito com os índios.

A finalização da CPI, segundo Leitão, é prevista para abril. Os trabalhos focam também na reforma agrária. “Essa cronologia da reforma agrária que vem cheia de problemas, cheia de loteamentos ilegais, gente sendo beneficiada sem merecer e preencher os critérios e na indígena é a mesma coisa”, explica.

A CPI da Funai e do Incra 2

A Comissão Parlamentar de Inquérito visa investigar conflitos referentes à demarcação de terras indígenas; assistência à saúde indígena; fraudes nas demarcações e desvio de recursos públicos; conflitos fundiários; venda irregular de lotes destinados à reforma agrária e indícios de irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas da União; desvio de recursos destinados à assistência técnica nos assentamentos; desmatamentos ilegais, sustentabilidade e produtividade dos assentamentos.

Além de Leitão e Alceu Moreira, a CPI é composta por Luis Carlos Heinze (PP-RS), Mandetta (DEM-MS) e Nelson Marquezelli (PTB-SP).