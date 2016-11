Oposição exige reforma tributária aprovada junto com a administrativa

Gilberto Leite/Rdnews Deputado estadual Zeca Viana em uma das sessões ordinárias da Assembleia

A reforma tributária que o governo Pedro Taques (PSDB) apresentou recentemente, deverá gerar um embate polêmico entre governistas e oposição, assim como ocorreu no primeiro semestre com a Revisão Geral Anual (RGA). A bancada da oposição já admite obstruir a votação da matéria, caso não haja um amplo debate.

O deputado Zeca Viana (PDT), um dos principais oposicionista do governo na AL, declarou que os deputados não vão votar no projeto, caso o governo não garanta os repasses da saúde e priorize a educação. “Se o governo não fizer esse compromisso, não vamos votar a reforma tributária”, disse o parlamentar.

Segundo Zeca a reforma tributária tem de ser votada juntamente com a reforma administrativa. “Porque se nós votarmos separado, o governo acaba engabelando a gente e deixando numa saia justa de explicar para a sociedade mato-grossense o que está acontecendo no Estado”, pondera.

A deputada Janaína Riva (PMDB), junto com o deputado Oscar Bezerra, encabeça a Frente Parlamentar do Comércio, que há algum tempo diz que os atacadistas têm sido beneficiados em detrimento de outras áreas que pagam mais impostos. Questionada se a isonomia seria a solução, a peemedebista pontua que o governo deturpa o princípio constitucional da isonomia. “A isonomia não é garantir alíquota única para todos os seguimentos e contribuintes, mas garantir que todos que vendam produtos iguais não sejam tributados de formas diferentes”, explanou a deputada.

A parlamentar complementa dizendo que colocar alíquota única para tudo é ferir o princípio da seletividade dos produtos em razão da essencialidade. “Os atacadistas não são favorecidos ou prejudicados. Eles alimentam a cadeia tributária e pagam o tributo de ICMS antecipadamente via substituição tributária”, diz Janaína, que ainda comenta que não dá para prever quando o projeto vai ser votado, por conta dos diversos diálogos marcados.

Já o líder do governo Dilmar Dal Bosco explica que haverá reuniões com os segmentos para esclarecer sobre o projeto. “Parlamentares foram convidados para ouvir a explicação do secretário de Fazenda Seneri Paludo sobre o projeto. E ficou definido que até dia 18 haverá três reuniões com os setores para tirar todas as dúvidas sobre o projeto tributário”, explica.

Segunda (9), os secretários de Fazenda e Assuntos Estratégicos, Paludo e Gustavo Oliveira, reuniram-se no gabinete do presidente eleito da Assembleia Eduardo Botelho (PSB) e demais deputados, para discutirem sobre a reforma tributária. Uma audiência pública fora marcada para 29 de novembro para novas discussões. Depois disso, o projeto vai para votação, mas não há uma data definida.

A proposta de reforma elaborada pela Fundação Getulio Vargas e escolhida pelo Executivo leva em consideração o que prevê a Constituição Federal e debates realizados com os setores organizados, criando três faixas de cobrança - uma para cada eixo de arrecadação.

O modelo proposto prevê que a menor alíquota, a básica, não pode ser menor que 12% e não pode ultrapassar 18% e permite criar isenções. Mato Grosso, assim como outros Estados, isenta de impostos os produtos da cesta básica, por exemplo. Para manter essa isenção, será necessário fazer compensações tributando outros setores.

Uma segunda alíquota recai sobre os setores de energia, telecomunicações e combustível. Com a reforma, a alíquota a ser cobrada pode ser menor que a praticada, segundo a atual legislação.

No caso da energia elétrica, que atualmente chega a até 42% em Mato Grosso, essa alíquota poderá ser reduzida para até 25% dentro da nova legislação tributária.

Uma terceira alíquota de até 35%, que será a maior de todas, deverá ser aplicada a produtos que fazem mal à saúde humana, como cigarros, bebidas e produtos supérfluos.