Oposição, Ságuas crê que posições de Galli não vão influenciar bancada

Davi Valle Ságuas Moraes é contra a escolha de Victorio Galli

O deputado federal Ságuas Moraes (PT) acredita que as posições conservadoras de Victório Galli (PSC) não devem influenciar seu trabalho na coordenação da bancada de Mato Grosso no Congresso Nacional. Segundo o petista, o coordenador tem função administrativa e não deve entrar em debates políticos com os integrantes.

“A função do coordenador da bancada é administrativa e não política. Por isso, deve se concentrar na defesa dos interesses do Estado, articulação de emendas e no relacionamento com presidente da República, governador e prefeitos”, salienta Ságuas em entrevista ao .

Victório Galli, que se posiciona contra pautas da esquerda como união civil entre pessoas do mesmo sexo, legalização da maconha e liberação do aborto, conta com apoio de pelo menos seis dos 11 integrantes da bancada federal. Além do próprio voto, o deputado do PSC deve receber o apoio dos deputados federais Fabio Garcia (PSB), atual coordenador, Adilton Sachetti (PSB), Nilson Leitão (PSDB) e Ezequiel Fonseca (PP) e do senador José Medeiros (PSD). Todos pertencem à base de sustentação do governador Pedro Taques (PSDB).

Já Ságuas se comprometeu a apoiar o deputado Valtenir Pereira (PMDB), que também pleiteia a coordenação da bancada. Além do próprio voto e do petista, o parlamentar deve receber aval do deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) e dos senadores Wellington Fagundes e Cidinho Santos, ambos do PR.

“Valtenir é deputado de três mandatos e pleiteou a coordenação outras vezes. Por isso, me comprometi a apoiá-lo. O ideal é que a bancada chegue ao consenso”, concluiu Ságuas.

