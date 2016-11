Orçamento da Câmara cresce 60% desde o início da gestão de Juarez

. Salário dos vereadores passou de R$ 7,5 mil, em 2013, para atuais R$ 9,4 mil, crescimento de 25%

Desde o início da gestão do prefeito Juarez Costa (PMDB), o duodécimo da Câmara de Sinop cresceu 60,6%. Os repasses ao Legislativo pularam de R$ 7,7 milhões em 2013 para R$ 11 milhões neste ano e, para a próxima legislatura, estão previstos R$ 12,7 milhões.

O repasse é constitucional e tem como referência a receita do município que foi crescente mesmo em tempos de crise. Durante os últimos quatro anos, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual, aproximadamente 70% do orçamento de cada ano foi destinado para pagamento da folha de servidores da Câmara, incluindo salário dos vereadores.

Além do aumento no repasse, o salário dos vereadores passou de R$ 7,5 mil, em 2013, para atuais R$ 9,4 mil, ou seja, um crescimento de 25,3%. Com isso, só do total do orçamento deste ano, por exemplo, R$ 2,1 milhões foram destinados ao salário dos vereadores.

Os vereadores de Sinop ainda recebem mensalmente uma verba indenizatória de R$ 5 mil cada, que ao final do ano resulta em R$ 900 mil do orçamento, conforme dados que constam no Portal Transparência da Câmara.

Em 2015, sob a presidência do vereador Mauro Garcia (PMDB), a Câmara deixou de gastar do orçamento R$ 1,4 milhão que foi devolvidos para a Prefeitura e investido em obras. Para este ano, também há previsão de devolução, mas os valores ainda não foram confirmados.