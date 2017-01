Pagamentos a fornecedores da ALMT e licitações passarão por auditoria

Maurício Barbant Plano de auditoria assinado pelo presidente da AL, Guilherme Maluf, já foi publicado no Diário Oficial

A Mesa Diretora da Assembleia aprovou o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) para o exercício de 2017. Ou seja, restos a pagar, bens móveis, frota de veículos, concessão de diárias, licitações, pagamentos a fornecedores e os contratos, serão todos submetidos a auditorias.

O plano aprovado foi publicado no Diário Oficial Eletrônico na quinta (19) e assinado pelo presidente do parlamento estadual, deputado Guilherme Maluf (PSDB), e o 1º secretário, deputado Ondanir Bortolini (PSD).

Com o PAAI, a AL quer fortalecer mecanismos de atuação da Unidade de Auditoria Interna, vinculada à Secretaria de Controle Interno do parlamento estadual. Uma das funções do setor é adotar um conjunto de procedimentos técnicos para examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras, orçamentárias e operacionais da Assembleia.

“Para que as ações de controle interno dos atos de gestão legislativa ocorram de forma correta e adequada, o planejamento de auditoria deve ser realizado de forma estratégica e minuciosa, objetivando, ao final, que o trabalho desenvolvido obtenha eficiência e eficácia, permitindo a detecção preventiva de erros, fraudes e irregularidades”, explica o auditor-geral Newton Gomes Evangelista.

PAAI

O plano é construído de acordo com a materialidade (montante dos recursos), relevância (importância estratégica) e criticidade (suscetibilidade às impropriedades ou ilegalidades) das unidades a serem auditadas, além de seguir as orientações e recomendações dos órgãos externos de controle e fiscalização.

A equipe de auditoria interna é formada por cinco servidores, sob o comando do auditor-geral, Moisés Francisco Vieira. “A execução dessas auditorias permite o monitoramento das atividades e possibilita o acompanhamento da gestão administrativa, visando assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos e à avaliação dos resultados obtidos pela administração”, afirma o auditor-geral.

Com base no trabalho desenvolvido ao longo do ano, o controle interno deverá apresentar à Mesa Diretora, ao final de 2017, o relatório de cumprimento do PAAI e elaborar o planejamento para 2018. (Com Assessoria)