Para deputado, critério para entregar ambulâncias prejudica necessitados

Assessoria Primeiras ambulâncias adquiridas com recursos da Assembleia estacionadas

O primeiro-secretário da Assembleia, Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), criticou a forma como serão entregues as ambulâncias para os municípios. Acontece que o primeiro lote, contendo 50 das 141 unidades, será disponibilizado às prefeituras na semana que vem. Com isso, cada deputado terá direito de escolher duas cidades para onde serão destinados os veículos.

Segundo o deputado, a forma de entrega poderá prejudicar os municípios que mais necessitam. “Eu particularmente me preocupo. O deputado vai fazer (indicação) para sua base eleitoral principal. E muitas vezes os municípios menores, que mais precisam, poderão ficar prejudicados neste primeiro momento, até porque são municípios com economia mais exaurida e que haja necessidade maior de receber essas ambulâncias”, lamentou o social-democrata.

Nininho afirma ainda que era preferível aguardar o segundo lote ficar pronto, as 91 ambulâncias restantes, para fazer somente uma entrega e sem privilegiar municípios. “Tenho opinião para aguardar mais 30 ou 40 dias para entregar todas de uma vez só, para não cometer injustiça com nenhum município”, explica o parlamentar que foi “voto vencido” na reunião de Colégio de Líderes, realizada ontem (18).

Com a decisão sacramentada, Nininho explica que ainda não sabe para quais municípios pretende destinar os veículos. “Liguei para meu irmão que é prefeito de Itiquira (Humberto Bortolini, o Betão (PSD)) e o município está razoavelmente bem, vou priorizar outro município, estou avaliando os critérios e municípios que possuem mais demandas”, salienta.

Novela

Desde fevereiro do ano passado, o governo tenta comprar as ambulâncias com recurso da Assembleia, que enxugou os gastos e economizou R$ 20 milhões. Entretanto, teve que recuar da primeira licitação em virtude de notificação do Ministério Público Estadual. A recomendação foi feita pelo promotor de Justiça, Clovis de Almeida Júnior, e teve como base a suspeita de direcionamento de licitação. No documento, o promotor alegou a existência de muitas especificações no termo de referência.

A entrega das ambulâncias, inclusive, chegou a causar desconforto entre os deputados e o Executivo. Os parlamentares eram cobrados pelos prefeitos em razão da demora. Diante disso, alguns deputados começaram a criticar o fato e cobrar o Estado publicamente.

Nininho lembra ainda que alguns prefeitos deixaram de fazer a compra de ambulância esperando que as doadas fossem entregues com celeridade. “Espero que possamos entregar e não deixar os que mais precisam de fora”, reforça.

MT publica contrato e empresa tem 90 dias para entregar ambulâncias

Ambulâncias

Os veículos, modelo Sprinter Mercedes-Benz 4x2, ao custo de R$ 23 milhões, sendo R$ 20 milhões repassados pelo Legislativo e R$ 3 milhões de contrapartida do governo. Segundo a secretaria, a nota está empenhada no Fundo de Saúde, o que põe fim a uma longa "novela" envolvendo a compra dos veículos.