Para deputado, nenhum governador resolveria a crise de MT pós-Silval

Gilberto Leite/Rdnews Deputado federal Victório Galli durante uma das entrevistas que deu ao RDTV

Diante da crise econômica que atinge o país, o deputado federal Victório Galli (PSC) reconhece o esforço que o governador Pedro Taques (PSDB) vem fazendo para melhorar o Estado neste cenário. Mesmo achando que governador nenhum vai conseguir resolver a situação financeira que Mato Grosso enfrenta, tendo em vista que Taques pegou o Estado já “mal das pernas” após gestão Silval Barbosa (PMDB). “Acho que ele se arrependeu de ser governador. Mas ele é um homem de desafios e está no caminho certo”, avalia Galli em entrevista ao .

O deputado acredita que o tucano tem se esforçado para resolver os problemas e já fez várias reuniões com o presidente Michel Temer (PMDB) para tentar a liberação do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX). Hoje, inclusive, está com outros governadores para discutir mais apontes financeiros por parte da União.

As conversas começaram a dar resultado, já que Temer já publicou uma Medida Provisória (MP) liberando R$ 391,7 milhões para o Estado, em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU), que circulou em 13 de outubro. A MP está em trâmite no Senado e se aprovada, deve dar fôlego a Mato Grosso. A situação crítica fez o governo anunciar atraso no repasse aos Poderes.

“Neste aspecto, a bancada de deputados federais na Câmara também vem articulando para conseguir a liberação do FEX. Taques tem se empenhado muito neste sentindo também”, disse.

Governo federal libera R$ 391 mi do FEX e reduz aperto financeiro de MT

Outra medida citada pelo parlamentar tomada pelo governador para enfrentar a crise econômica foi a de escalonar os salários do funcionalismo público estadual. O escalonamento leva em consideração categorias e faixas salariais, buscando preservar os servidores que ganham menos.

Embora tenha elogiado o chefe do Executivo, Galli sugere que Taques converse mais os segmentos como o setor produtivo e o comércio. “Ele tem de conversar mais os segmentos. Ele fica muito recluso”, disse.

Nesta linha, o deputado federal destaca as discussões acerca da reforma tributária, proposta pelo governo, que prevê a unificação das alíquotas no Estado, criando três faixas de cobrança - uma para cada eixo de arrecadação.

“A população quer pagar cada vez menos impostos. A reforma tributária, por exemplo, quer equiparar a forma de cobrança. Entendo dessa forma, pelo menos. Não sou contra o projeto, mas desde que não se aumente os impostos", finaliza.