Pátio aposta em construir “governo de coalizão” para Rondonópolis

AL Para governo de coalizão, Pátio diz que conversa com PSDB, PSD, PSB, PP e PSC e quer unir forças

O deputado estadual Zé Carlos do Pátio (Solidariedade), que pretende renunciar ao mandato no final de dezembro para assumir a Prefeitura de Rondonópolis, usou a tribuna da Assembleia para anunciar que pretende fazer um “governo de coalizão” com todas as forças políticas que atuam no município. Em tom conciliador, parabenizou os candidatos derrotados Percival Muniz (PPS), Rogério Salles (PSDB) e Rubens Cantuário (Psol) pela participação no processo eleitoral e agradeceu os votos recebidos.

Pátio lembrou que após vencer as eleições já se reuniu com os deputados federais Ezequiel Fonseca (PP), Nilson Leitão (PSDB), Carlos Bezerra (PMDB), Valtenir Pereira (PMDB), Ságuas Moraes (PT), Fábio Garcia (PSB) e Adilton Sachetti (PSB) - considerado rival político em Rondonópolis. Além disso, relatou que os parlamentares o acompanharam em encontros com os ministros da Saúde, Cidades e Promoção Social.

“Também estive com os senadores Medeiros e Wellington Fagundes. O senador Blairo Maggi, que está no Ministério da Agricultura, disse que quer nos receber. Já estou marcando audiência com o governador Pedro Taques e a Casa Civil para me colocar a disposição”, pontuou Pátio da tribuna.

Sobre o “governo de coalizão”, Pátio destacou que está conversando com PSDB, PSD, PSB, PP e PSC. Afirma que pretende somar com todas as forças políticas do Estado, incluindo as que não o apoiaram nas eleições, mas pretendem contribuir com a administração de Rondonópolis”, completou Pátio.

No discurso, Pátio também agradeceu Percival pela postura de colaboração adotada no processo de transição. Disse que o gestor que deixará o cargo em 31 de dezembro está assinando projetos para possibilitar a busca de recursos em Brasília através de cartas-consulta a procedimentos.

Da tribuna, Pátio agradeceu a solidariedade de todos os deputados estaduais a sua candidatura a prefeito de Rondonópolis. Enfatizou que muitos parlamentares, por questão de compromisso partidário, não se engajaram na campanha dos adversários por respeito à sua atuação parlamentar.

“Não tem como administrar Rondonópolis sem a participação de outras forças políticas. Estamos conversando com todas as lideranças nacionais, estaduais para que a gente possa governar a segunda economia do Estado de Mato Grosso e a segunda economia das cidades do interior do Centro-Oeste e que está entre as 100 maiores economias do Brasil”, concluiu.

Desafio

De acordo com Pátio, Rondonópolis hoje tem Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0.755. Na Assembleia, declarou que o seu principal desafio será chegar ao IDH 0.8 quando o IBGE realizar o próximo censo. “Sei que é uma missão muito difícil, mas nosso objetivo é o melhoramento da qualidade de vida da nossa população”.