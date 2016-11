Pátio e Fabris batem boca sobre convocar Eraí; oitiva mantida; ouça

Marcos Lopes Zé Carlos do Pátio e Gilmar Fabris discutiram sobre convocação de Eraí Maggi, que acabou mantida

Um bate-boca entre os deputados estaduais Zé Carlos do Pátio (Solidariedade) e Gilmar Fabris (PSD), por conta da convocação do sojicultor Eraí Maggi para depor na CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal nesta quarta (23) com objetivo de esclarecer sua participação na Cooperativa Agroindustrial de Mato Grosso (Cooamat), acabou provocando a suspensão dos trabalhos hoje (22) – ouça o áudio. Com isso, reunião extraordinária marcada para amanhã deve deliberar se a oitiva será mantida.

Zé Carlos do Pátio, que é presidente da CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal, defendeu que Eraí Maggi deve depor amanhã, alegando que o procedimento já havia sido constituído. “Eu não vou reverter o que já foi decidido”, declarou o parlamentar.

Já Fabris sustentou que Eraí Maggi, proprietário do Grupo Bom Futuro, não tem motivos para depor porque a CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal já convocou Roberto Machado Bortocello e Donato Cechinel. Os dois foram convocados porque ocuparam cargos de chefia no Grupo Bom Futuro e de diretor financeiro e presidente da Cooamat, respectivamente.

Segundo Fabris, não existe motivo para ouvir Eraí Maggi. “Ouvimos o diretor-financeiro e vamos ouvir o diretor-presidente, que são os dois responsáveis pela cooperativa. Esses vão responder. Por que trazer associado? Só por que é o Erai Maggi? Expor uma pessoa para fazer showmício, eu sou contra”, concluiu o social-democrata.

Hoje, somente Roberto Machado Bortocello prestou depoimento. Após o impasse, a oitiva de Donato Cechinel foi suspensa e deve acontecer amanhã.

Para Zé Carlos do Pátio, o impasse é natural e faz parte do processo democrático. Além disso, fez questão de ressaltar que os encaminhamentos adotados anteriormente, o que inclui a convocação de Eraí Maggi, continuam normalmente amanhã. “A CPI não foi feita somente por deputados e não vai terminar em pizza e nenhum dos cinco deputados que são da CPI querem que termine em pizza”, garantiu.

CPI da Cooamat

A CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal não é a primeira investigação realizada pela Assembleia que mira a Cooamat e Erai Maggi. Em 2014, A CPI da Cooamat, presidida pelo ex-deputado estadual José Riva, que investigou a suspeita de fraude e simulação de negócios através da entidade, protocolou o relatório final na Delegacia Especializada da Fazenda Pública Estadual (Defaz), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Estadual (MPE), Polícia Federal (PF) e Receita Federal (RF). Entretanto, a ampliação da investigação não surtiu nenhum efeito prático.

Uso político

O deputado estadual licenciado Wilson Santos (PSDB), derrotado na disputa pela Prefeitura de Cuiabá, fez uso político de informações da CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal durante a campanha eleitoral com objetivo de atingir o adversário Emanuel Pinheiro (PMDB). Acusou o peemedebista e familiares de ter recebido propina da empresa Caramuru Alimentos com base em informações coletadas no processo investigativo. Até o momento, as denúncias não foram comprovadas.

Conclusão

Conforme Zé Carlos do Pátio, a CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal deve ser concluída em 15 de dezembro. O relatório final deve apontar sonegação de até R$ 2 bilhões.

Ouça, abaixo, o áudio do bate-boca entre Pátio e Fabris: