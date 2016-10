PEC reduz deputados e senadores; Medeiros vê equívoco na finalidade

Reprodução Câmara Federal tem hoje 513 cadeiras de deputados e ficaria com 385 vagas

Tramita no Senado a PEC 106/2015 que trata da redução do número de parlamentares no Congresso Nacional. O texto prevê que a Câmara Federal reduza de 513 deputados para 385. Já no Senado a previsão é que sejam eleitos apenas dois por Estados, o que diminuiria de 81 para 54 senadores.

A Proposta deve causar alvoroço em Brasília, uma vez que parlamentares tentarão barrar a mensagem. Por outro lado, o enxugamento da máquina pública para conter os gastos assim como o apelo popular deverá “travar” uma briga em cima do tema. Uma consulta popular é realizada no site do Senado, o placar está mais de 670 mil votos favoráveis contra 2,5 mil contrários - vote aqui.

Os parlamentares de Mato Grosso no Senado ainda não estão certos se essa é a melhor opção. O senador José Medeiros (PSD) afirma que se o intuito da PEC for conter os gastos não valerá de nada se não for alterado o duodécimo. “Vamos diminuir vereadores, bacana, mas o dinheiro (duodécimo) continua indo do mesmo jeito. Combater gastos, diminuir o que se repassa. Não o número de representantes”, avalia o social-democrata o . Os poderes legislativos recebem valor específico fixado em lei com base na receita do Executivo. Dessa forma, mesmo com deputados a menos, o valor repassado para pagar esses "ausentes" seria igual.

Cidinho Santos (PR), por sua vez, a princípio, afirma ser contra em razão de que Mato Grosso possui apenas oito deputados federais e a redução poderia prejudicar ainda mais o Estado, enquanto São Paulo, por exemplo, possui 70 parlamentares. No entanto, explica que irá se interar da proposta para depois proferir sua opinião concreta.

O senador Wellington Fagundes (PR), procurado pela reportagem do , ao ser questionado sobre o assunto, disse retornaria a ligação, o que não aconteceu até a publicação desta reportagem.

No Senado, cada um dos 81 senadores recebem por mês de salário R$ 33 mil. Sendo que existe verba indenizatória de R$ 15 mil e auxílio moradia R$ 5 mil, caso não utilizem apartamentos do próprio Senado.

PEC

A Proposta está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, desde abril deste ano, sob relatoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

A PEC tem por objetivo reduzir o número de assentos em um terço no Senado e em 25% na Câmara Federal. A matéria poderá atingir também as Assembleias, uma vez que o número de deputados estaduais por cada unidade federativa é baseado na quantidade de deputados federais. “Confiantes de que a proposição, ao tempo em que promove os princípios da economicidade e da eficiência – balizadores da boa Administração Pública – também aprimora sensivelmente nossas instituições”, consta no texto da PEC.

De todo modo, o texto pontua que não resta dúvida do importante papel do Congresso Nacional para a democracia representativa. Dentro da Câmara possui diferentes ideologias presentes no corpo social. Já o Senado assegura o equilíbrio entre as unidades da federação, de modo que as mais populosas não sufoquem os interesses das menores.

Entretanto, alega que ao longo dos anos houve um inchaço do Congresso Nacional. Na legislatura iniciada em 1946, o número de deputados era de 289. Em 1962 o número já era de 404 e 1986, após o regime militar, portanto, foram eleitos 487.

O número atual de deputados federais se deve a criação de novos Estados e ao aumento do número máximo de representantes por unidade da federação, somam 513 legisladores. “Todavia, cremos que é possível exercer as funções típicas do Poder Legislativo com uma estrutura mais enxuta em ambas as Casas, sem prejuízo da representatividade popular”, consta na justificativa.