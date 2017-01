PMDB elege presidência da Câmara; Bortoli promete mais transparência

As sessões de posse da prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), do vice Gilson de Oliveira (PMDB), dos vereadores e a eleição da Mesa Diretora foram realizadas no final da tarde deste domingo (1), no Centro de Eventos Dante de Oliveira. Na disputa pela presidência da Câmara, a situação saiu vitoriosa com a eleição do vereador Ademir Bortoli (PMDB) como presidente.

Aproximadamente 750 pessoas participaram da solenidade de posse. Durante discurso, Rosana defendeu o diálogo com todos os grupos e Sinop como maior partido. “Agora, chegou o momento de trabalharmos juntos por Sinop. Serei a prefeita de todos os sinopenses, daqueles que votaram em mim ou não, e vou trabalhar incansavelmente para manter e ampliar o desenvolvimento da cidade”.

Após a posse, a prefeita anunciou que se reúne nesta segunda (2) com o secretariado para avaliar os primeiros atos da gestão. “O maior desafio é continuar melhorando ainda mais o atendimento na saúde”.

Mesa Diretora

Ao término da cerimônia de posse os vereadores seguiram para a Câmara onde foi realizada a sessão para eleição da Mesa Diretora. Duas chapas foram registradas, uma do grupo de situação articulada pelo PMDB, partido com a maior bancada, e a de oposição com o vereador Dilmair Callegaro (PSDB).

Ademir Bortoli foi eleito com nove, dos 15 votos, sendo que cinco parlamentares votaram na chapa encabeçada pelo tucano e o vereador Hedvaldo Costa (PR) se absteve. A justificativa do republicano foi de que seria incoerente votar na oposição, bem como na situação, já que não teria sido chamado para conversar sobre a eleição da Mesa.

“A escolha sempre tem essas divergências, mas nada que não se possa resolver. Eu falei que serei presidente dos 15 vereadores e vamos fazer o melhor, conversando e dialogando com todos os vereadores e funcionários, para fazer uma administração com muita transparência”, disse Bortoli.

Compõem a nova Mesa Diretora, além de Bortoli na presidência, o vereador Leonardo Visera 1º vice-presidente, Lindomar Guida 2º vice-presidente, Billy Dal Bosco (PR) 1º secretário, e Tony Lennon 2º secretario.