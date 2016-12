PMDB se reúne com Temer hoje para falar de recursos e situação de MT

Reprodução Presidente da República Michel Temer recebe bancada do PMDB de MT hoje

O presidente da República Michel Temer recebe hoje (7), às 16h, a bancada do PMDB de Mato Grosso composta pelos deputados federais Carlos Bezerra e Valtenir Pereira; estaduais Janaina Riva, Silvano Amaral e Romuado Junior; e o prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro. O grupo está em Brasília para tratar da destinação de recursos para MT e situar o presidente dos problemas de assentamentos e glebas no Estado, que há décadas estão sem documentação.

É o caso da Gleba Mercedes, em Sinop, que, sem a regularização fundiária, o produtor fica impossibilitado de contrair linhas de crédito do governo federal e também ao Banco Nacional de Desenvolvimento social (BNDES). Inclusive estava previstas a vindo de Temer para participar da entrega de escrituras de terras aos assentados da Gleba Mercedes I e II, em Nova Fronteira, distrito de Tabaporã, mas a vinda não ocorreu. De acordo com o governo federal mais de 100 mil assentados estão na fila aguardando pela tão esperada documentação.

Temer deve vir a MT no próximo mês para entrega de escrituras de terras

Emanuel Pinheiro também vai ao ministério da Saúde, acompanhado de Janaína. E Wellington Fagundes (PR) é o único de outro partido que estará presente no encontro com Temer.

Janaína deve aproveitar para entregar em mãos do presidente indicação feita ontem (06) na Assembleia sobre a necessidade de disponibilizar parte das 146 ambulâncias que foram emprestadas pelo Ministério da Saúde para cobrir as Olimpíadas 2016 aos municípios de Nova Brasilândia, São José do Xingu, Nova Bandeirantes, Vila Bela da Santíssima Trindade, Nova Lacerda, Lambari D'Oeste, Gaúcha do Norte, Colniza, Santa Terezinha, Cotriguaçu, Barão de Melgaço, Porto Estrela, Nova Nazaré e Campinápolis. (Com Assessoria)