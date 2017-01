Por unanimidade, Justino Malheiros é eleito presidente da Câmara saiba

Tomam posse na tarde deste domingo (1º de janeiro), os 25 vereadores diplomados por Cuiabá para a 19ª Legislatura. Na mesma cerimônia, que ocorre na Câmara, também será realizada a eleição da Mesa Diretora. O acompanha o evento em tempo real, confira abaixo.

Um dos nomes mais fortes na disputa pela presidência do Legislativo é o do estreante Justino Malheiros (PV), que possui apoio de 18 dos 25 vereadores. Filho do ex-vereador cuiabano e ex-deputado estadual João Malheiros, Justino soube articular e desbancar o adversário Misael Galvão (PSB), que mais tarde abriu mão da disputa.

Emanuel Pinheiro (PMDB), prefeito eleito para comandar a Capital nos próximos quatro anos, conseguiu emplacar a Mesa Diretora, pois há apenas uma chapa concorrendo e todos são parlamentares de situação. A cerimônia será conduzida pelo vereador Toninho de Souza (PSD), por ter sido o mais votado na eleição deste ano.

Ainda de acordo com o Regimento, o presidente convidará dois vereadores de partidos diferentes, dentre as maiores bancadas, para ocupar a primeira e segunda secretarias.

Constituída a Mesa provisória, um vereador será escolhido para falar pelos colegas e, em seguida, todos devem fazer o juramento. Após serem empossados, tem início a sessão para a eleição para presidente da Câmara. Com voto nominal e em ordem alfabética, o eleito será quem conseguir cooptar 13 dos 25 votos, ou seja, maioria absoluta.

Para ocupar a 1º secretaria, estão cotados Dilemário Alencar (PROS) e Juca do Guaraná (PTdoB).