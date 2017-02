Prazo para resposta de Pátio sobre contratos vence e vereadores chiam

Assessoria Vereadores da Câmara de Rondonópolis cobram da prefeitura resposta para os requerimentos

Na sessão da Câmara de Rondonópolis dessa quarta (22) os vereadores subtenente Guinancio (PSDB) e Thiago Muniz (PPS) cobraram as respostas do Poder Executivo aos requerimentos feitos por ambos referentes ao lotaciograma dos cargos do município, cujos prazos venceram na segunda (20). Conforme os legisladores, o número de servidores é um mistério.

Os vereadores querem saber quantos servidores há na prefeitura, quantos são contratados e quantos são comissionados, bem como os cargos que ocupam, já que as informações do Portal da Transparência permanecem desatualizadas desde o início da gestão de Zé do Pátio (Solidariedade).

Guinancio afirmou que vem recebendo denúncias de que há servidores na Saúde atuando sem contratos desde 1º de janeiro e que estes servidores ainda não receberam salários. “Não posso concordar que existem servidores sem contratos e sem receber salários e ainda com propostas de receberem os salários parcelados”, relatou.

Para Guinancio, a falta de transparência e resposta da prefeitura sobre a quantidade de servidores que atuam no município, especialmente, quantos são contratados, demonstra que as denúncias são verdadeiras. “Eles que me provem o contrário com documentos, o que não fizeram até hoje”, argumenta.

Segundo o vereador, a situação está chegando ao limite e aponta a falta de psicólogos e assistentes sociais para atender crianças e adolescentes. “Tem uma forma de resolver esta situação, que é a convocação dos concursados. Aí não vai ter pessoal sem contrato, e por isso sem receber, e não vão faltar enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais e muitos outros profissionais”, concluiu.

Conforme Thiago Muniz, o número de servidores da saúde é um mistério. “Não tem transparência e não nos respondem os requerimentos”, finalizou.