Presidente do PSB chama Bezerra de oportunista após alfinetar Mauro

Gilberto Leite Deputado Fábio Garcia diz que Bezerra mostrou oportunosmo ao criticar gestão Mauro Mendes

O deputado federal e presidente do PSB de Mato Grosso, Fábio Garcia, chama o colega Carlos Bezerra (PMDB) de oportunista após o parlamentar ter criticado a gestão do ex-prefeito Mauro Mendes (PSB), no domingo (1º) durante posse do prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB).

Segundo Fábio, as críticas de Bezerra são inverídicas. "Ao fazer essas críticas, Bezerra falta com a verdade com a população cuiabana e mostra um reprovável oportunismo. Ao contrário do que diz agora, o presidente estadual do PMDB buscou por muito tempo diálogo com o nosso partido, querendo indicar o candidato a vice na chapa do Mauro. Na ocasião, o peemedebista não poupava elogios à gestão do prefeito Mauro Mendes”, rebate.

Na cerimônia de posse, Bezerra aproveitou para alfinetar Mauro e disse que as prioridades de Emanuel seriam a saúde pública, transporte coletivo e saneamento básico. “Essas são as prioridades. Não é fonte luminosa, não é obra de lazer, que é necessária também, mas isso não é prioridade. Isso aí é como a questão dos romanos, é pão e circo. Dá pão e circo para o povo que ele esquece tudo”, disparou ao se referir à inauguração do parque das Águas, que tem fonte de R$ 3 milhões.

Tutor de Emanuel, Bezerra alfineta Mauro: prioridades não são parques

Diante disso, Fábio frisa que o peemedebista precisa se informar melhor sobre Cuiabá ao lembrar que além destes importantes espaços públicos gratuitos, como o Porto Cuiaba, Parque das Aguas e Tia Nair, Mauro fez o maior programa de asfalto da história do município (300 km de asfalto novo), entregou duas novas unidades de pronto atendimento (UPA), inaugurou um novo hospital depois de 31 anos (São Benedito), construiu 22 novas escolas e creches e projetou e iniciou o novo pronto-socorro que está com 60% da obra concluída.

O deputado ainda ressalta outras obras e ações do ex-prefeito e afirma que o socialista fez uma administração eficiente, austera e com profundo respeito ao dinheiro público e aos cuiabanos. "A melhor resposta para o posicionamento inadequado e impróprio do deputado Carlos Bezerra foi a sonora vaia recebida por ele na posse do prefeito Emanuel Pinheiro, ao criticar Mauro Mendes", conclui.

Neste sentido, Fábio reforça que o momento atual exige dos políticos menos discursos e picuinhas políticas, e mais trabalho e união para vencer a crise que afeta aos Estados e municípios.

Resposta

Após as declarações de Bezerra, Mauro Mendes disse que o deputado não sabia o que estava falando e que precisa fazer um "tour" em Cuiabá, para, então, conhecer a realidade da cidade. “O deputado talvez não saiba o que está falando, talvez não compreenda o que aconteceu em Cuiabá. Até entendo, ele não é daqui, vem aqui de vez em quando, não andou por Cuiabá, não conhecia e talvez não conheça”, respondeu em entrevista à imprensa no domingo.

Mauro ainda afirmou que se Bezerra conhecer “um pouquinho” a Capital, certamente verá que há “muito pão”. “Se ele não acha que é importante dar lazer público gratuito é porque ele tem dinheiro para ir para São Paulo, para o exterior. Tem milhares de cuiabanos que precisam, sim, de espaço público de lazer para suas famílias”, disparou. (Com Assessoria)

Mauro rebate deputado e convida Bezerra a conhecer melhor Cuiabá