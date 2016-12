Preso, Chico 2000 quer licença de 30 dias; Câmara pede parecer jurídico

Preso, o vereador por Cuiabá Chico 2000(OR) solicitou ontem (12) afastamento por 30 do Legislativo – prazo que encerra junto com fim do mandato. Justifica que pretende cuidar de assuntos pessoais. A pedido do vereador Toninho de Souza (PSD), entretanto, a votação da licença foi adiada para a próxima quinta (15).

O parlamentar justifica que nunca passou por uma situação como essa, por isso, pediu que o Parlamento espere parecer jurídico da Procuradoria. “Não quero me opor a um direito, mas a Casa precisa trabalhar dentro das legalidade e da segurança”, disse ao .

Segundo regimento interno, um parlamentar pode faltar até 3 sessões seguidas, sem tirar licença. Caso Chico não obtenha o direito de se afastar, corre o risco de sofrer sanções, inclusive de cassação.

Pedido de liberdade negada

O vereador não conseguiu revogar o pedido de prisão e, por isso, não será diplomado, nesta quinta (15), junto com os 44 eleitos e suplentes. Segundo o advogado de defesa Hélio Passadore, o juiz da 14ª Vara Criminal de Cuiabá, Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, vai esperar que todas as testemunhas sejam ouvidas.Caso o vereador não consiga a liberação até 1º de janeiro, a situação deve ficar ainda mais delicada, tendo em vista que se trata da data para o novo mandato. Preso desde terça (6), Chico 2000 foi acusado pela enteada de 11 anos de prática de estupro. Ele está preso deste a última terça (6).

Caso

Chico 2000 foi denunciado em 13 de novembro, pelo suposto estupro da enteada de 11 anos. Entretanto, a ordem de prisão foi decretada no domingo (4). Na ocasião, o político foi procurado na residência e no local de trabalho, mas não foi localizado e chegou a ser considerado foragido.

Contudo, o parlamentar se entregou ao delegado Eduardo Botelho, titular da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica). Um dos argumentos para o mandado de prisão preventiva seria o intuito de evitar que o republicano não coaja outras pessoas que possam ter sido vítimas dele. Chico 2000 está encarcerado no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

O vereador ficará preso por 30 dias, período que pode ser prorrogado por mais 30. O delegado afirma que a prisão é imprescindível à investigação. “Somente com o encarceramento provisório do implicado possíveis vítimas terão a tranquilidade necessária para vir até a delegacia e produzir provas necessárias contra ele.”

Acusado de estupro, Chico 2000 não obtém soltura e fica sem diplomação