Previdência é principal impasse na discussão sobre congelar orçamento

Gilberto Leite/Rdnews Presidente da Assembleia deputado Guilherme Maluf durante uma entrevista

O presidente da Assembleia Guilherme Maluf (PSDB) disse que a proposta de congelamento do duodécimo de 2017 para todos os poderes constituídos ainda não se tornou consenso entre os deputados estaduais, mesmo admitindo que essa era a melhor opção apresentada para ajudar o Estado.

Segundo o parlamentar, será preciso negociar a questão previdenciária do Legislativo, que custa cerca de R$ 80 milhões. O repasse do duodécimo para o Legislativo soma R$ 820 milhões, assim, a previdência representa menos de 10% de todo o orçamento.

A declaração ocorreu após o deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), que assumirá a presidência da Assembleia no próximo ano, alegar que a proposta de congelamento inviabilizaria o Legislativo e que os deputados não aceitariam a proposta.

"O deputado Botelho está com a razão. Não é que não houve um aceite por parte dos deputados. O congelamento, inclusive na minha fala, disse que tinha que resolver a questão previdenciária. Por exemplo, a previdência do Tribunal de Contas vai ter um parcelamento em 10 anos”, disse.

Ele ainda explica que na Assembléia não houve reposição inflacionária, porque a Casa assumiu algumas atribuições, mas que está em discussão uma proposta de desvinculação da Receita Corrente Líquida (RCL).

“Por exemplo, nós gastamos cerca de R$ 80 milhões com os inativos - aposentados e pensionistas - então teremos que tratar desse assunto com o governo. Se a Assembleia aceitar o congelamento e ficar responsável sozinha pelos R$ 80 milhões dos inativos e pensionistas, fará uma redução importantíssima no caixa a ponto de comprometer a situação da Assembléia. Então nesse ponto ele tem razão", disse Maluf.

Maluf ainda lembra que a Assembleia teve o menor reajuste no último do duodécimo, de 4% e além da devolução dos R$ 20 milhões para compra de ambulâncias, devolveu R$ 10 milhões das emendas, diante disso, sinaliza que a AL não tem mais caixa.

“Fizemos um empréstimo de R$ 58 milhões para o governo. Nós não temos mais caixa, mais sobra pra nada. Mas tudo bem, não é pra sobrar. Não é essa a função do Poder Legislativo, mas ele precisa funcionar. Hoje nós temos mais gordura nenhuma”, disse.

Na Lei Orçamentária Anual (LOA) encaminhada ao Legislativo, o governo assegura os mesmos valores de 2016, para o ano que vem. Do total de R$ 18,4 bilhões, o Executivo fica com R$ 15,6 bilhões, o Poder Judiciário R$ 1,4 bilhão, Poder Legislativo (incluindo Tribunal de Contas) R$ 821,4 milhões, o Ministério Público R$ 454,1 milhões e a Defensoria Pública com R$ 102,9 milhões.

Governo recua de reduzir 15% e LOA vai à AL com duodécimos congelados