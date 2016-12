Projeto de Bezerra coloca advogado e juiz na mesma altura em audiência

Gustavo Lima/Câmara Deputado federal Carlos Bezerra quer igualar disposição entre juiz e advogado

Tramita na Câmara dos Deputados projeto do deputado Carlos Bezerra (PMDB) que estabelece norma sobre a posição dos advogados nas audiências de instrução e julgamento.

Pelo texto, os advogados do autor e do réu da ação deverão ficar em um piso na mesma altura do juiz e à mesma distância do magistrado.

A proposta também garante que autoridades, servidores públicos e serventuários da Justiça tratem advogados de forma compatível com a dignidade da função e de forma a garantir "condições adequadas para exercício do trabalho".

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB, Lei 8.906/94) define que não há hierarquia nem subordinação entre advogado, juiz e membro do Ministério Público.

Segundo Bezerra, apesar de parecer um tema menor, a posição de advogados nas audiências já foi tema de manifestação da OAB, do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. “O cerne do debate é a igualdade de tratamento entre as partes no curso do processo”, disse.

Tramitação

O Projeto de Lei 6262/16 tramita em caráter conclusivo e será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. (Com Assessoria)