Reprodução Projeto de lei tramita na Assembleia para criar imposto a motoristas do Uber

Um projeto de lei apresentado ontem (14) na Assembleia propõe liberar o uso de aplicativos para transporte remunerado individual de pessoas sob condição de pagamento de tributos como uma atividade empresarial. Em Mato Grosso, atualmente, dois aplicativos estão em funcionamento, Uber e Yet Go, porém, a utilização deles tem causado polêmica e manifestações contrárias por parte dos concessionários do serviço de táxi.

A autora da proposta, deputada Janaína Riva (PMDB), diz que intuito é garantir liberdade de escolha aos consumidores mato-grossenses no uso de transporte. "A maior polêmica com relação a esses aplicativos é justamente o fato da ausência da incidência de tributos sobre eles o que faz com que a concorrência com relação aos taxistas seja desleal", afirma.

Para respaldar seu projeto, a peemedebista cita como exemplo o que já foi feito no estado de São Paulo. Sobre o uso desses aplicativos incidirá todos os tributos inerentes à atividade empresarial, cabendo aos municípios exercer sua competência tributária para fins de instituição de tributos.

Os motoristas que desobedecerem a lei ficariam sujeitos à multa, que deverá ser emitida pelos órgãos competentes de fiscalização de trânsito do Estado, bem como de defesa do consumidor.

Consta no projeto de lei que os motoristas cadastrados nos aplicativos para transporte remunerado individual de pessoas têm obrigação de proporcionar aos seus clientes a segurança e o conforto necessários para o transcurso nas vias do Estado. (Com Assessoria)