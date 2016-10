Projeto popular quer igualar salário de vereador com o de professores

Reprodução Profissionais da educação municipal em Campo Verde lotam galeria da Câmara

Em Campo Verde, um Projeto de Lei (PL) idealizado por participantes do movimento “Juntos por Campo Verde” e assinado pelo vereador Paulo Cézar de Aguiar (PDT), pretende igualar o salário dos vereadores ao dos professores do município. Na atual legislatura, os parlamentares recebem R$ 5,8 mil, mais R$ 5 mil de verbas indenizatórias, totalizando R$ 10,8 mil. Enquanto os professores recebem R$ 2,1 mil, sem direito a mais "regalias".

"Juntos por Campo Verde” é composto por moradores, donas de casa, agrônomos, agricultores, entre outros. Para advogada Doralice Silva Pereira, uma das organizadoras do movimento, é curioso saber como os vereadores irão se virar ganhando um salário de professor, já que os mesmos afirmam que é possível viver com o valor recebido pelos profissionais da Educação.

“Já tivemos 4 mil assinaturas em um abaixo assinado a favor do projeto. Eles fixaram esse valor, queremos saber se eles conseguirão viver com R$ 2,1 mil”, disse a advogada ao .

Ela também critica o fato de os parlamentares aprovarem projetos que reconhecem como atividade folclórica esportiva e patrimônio cultural e imaterial a prática de estilingue de dedeira, forquilha bodoque e boleadeira e não se importarem com causa mais importantes. “Eles (os vereadores) até instuíram a semana do bebê no município”, ironiza.

Na justificativa do projeto, além de destacar redução do subsídio para a próxima legislatura, aponta que a economia da cidade vai melhorar porque “(...) o município poderá focar em políticas publicas essenciais a comunidade e investir nas áreas que necessitam de verdade deste dinheiro, como pavimentação nas ruas, melhorias na saúde, construção de casas populares, educação e outros”, diz trecho da justificativa do projeto. Na prática, a única forma disso acontecer seria a Câmara devolvendo a verba para o Executivo, já que o montante repassado ao Legislativo é obrigatório.

Já o presidente da Câmara de Campo Verde, Welson Silva (PSDB), que não foi reeleito, é contra o projeto. “Se estivesse nessa Casa, eu ia querer os R$ 5,8 mil, eu sei quanto custa chegar aqui”, disse na sessão de 3 de outubro – veja o vídeo.

Ao , o parlamentar informou que o projeto só entrará em discussão depois de um parecer do jurídico do parlamento. “O projeto foi encaminhado para o jurídico para que seja elaborado um parecer. A princípio, considero o projeto inconstitucional, porque cabe a Mesa Diretora da Câmara entrar com um projeto de fixação de subsidio”, disse.

O salário dos vereadores só pode ser alterado no último ano de mandato para a próxima gestão. A tendência, contudo, é sempre de aumento, o que deve acontecer em quase todas as Câmara de Mato Grosso até 31 de dezembro.

Em Barra do Garças, um projeto semelhante ao de Campo Verde também foi apresentado aos vereadores, mas rejeitado por seis votos a cinco. A votação ocorreu em 25 de abril deste ano. O vereador João Rodrigues de Souza, o Dr. Joãozinho (PDT), indicou a proposta porque queria reduzir os salários dos vereadores e equipará-los ao piso salarial dos professores da rede municipal.

Vereadores rejeitam proposta para equiparar salário ao de professores