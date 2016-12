Projeto recria pasta de Esporte e número de secretarias vai para 19

Gilberto Leite/Rdnews Vereador reeleito Toninho de Souza elaborou projeto que desmembra secretaria

O vereador por Cuiabá Toninho de Souza (PSD) solicitou por meio de um Projeto de Lei, aprovado por unanimidade pelos vereadores na última sessão, o desmembramento da secretaria municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Com isso, o prefeito diplomado fica autorizado a criar a secretaria de Esportes e subiria para 19 o número de cargos do primeiro escalão no Executivo.

O motivo apresentado pelo parlamentar é o acúmulo de funções da pasta e a possibilidade de ter mais políticas voltadas para o esporte a partir do desmembramento em secretaria de Esporte e secretaria de Cultura, Lazer e Turismo.

“O desmembramento é necessário por que a demanda atual na área esportiva exige maior atendimento, é necessário que a pasta tenha a autonomia necessária de uma secretaria, a população clama pelo estabelecimento de políticas esportivas que possam prestigiar as associações de bairro e a juventude cuiabana”, explicou o parlamentar.

O social-democrata lembra ainda que o novo prefeito se comprometeu em reformar os ginásios e centros esportivos, bem como reinaugurar o consagrado programa “Bom de Bola Bom de Escola”, do ex-prefeito Roberto França.

“É preciso reconhecer que para que tenhamos autoridade de cobrar do prefeito eleito os compromissos assumidos, devemos criar condições para que não lhe falte instrumentos para executar a proposta realizada. Sabemos que o setor esportivo, ficando subordinado nas pastas de cultura e turismo, a política pública será sacrificada”, explicou o parlamentar cuiabano.

Toninho de Souza lembrou ainda que o Projeto permite apenas a criação do cargo de secretário de Esportes. “Os demais devem ser remanejados da atual pasta de cultura, turismo e esportes sem causar de forma alguma despesas públicas”, finalizou o parlamentar.