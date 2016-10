PSDB perde maior bancada; Toninho de Souza é o mais votado em Cuiabá

Rdnews Câmara de Cuiabá tem renovação de 10 vereadores. 15 conseguiram se reeleger neste ano

Toninho de Souza (PSDB) foi o vereador mais votado em Cuiabá, com 1,9% de todos os votos válidos em seu terceiro mandato consecutivo. Nada menos que 5.620 pessoas o reelegeram. “Pra mim é o resultado do trabalho e a mão de Deus, porque em 2008 eu fui o penúltimo colocado, já em 2012 eu fui o sexto colocado, hoje, estou aqui com a grata satisfação de ser o vereador mais votado de Cuiabá. Agradeço a Deus e meus amigos e apoiadores por esse resultado que não é meu, mas o resultado do envolvimento de toda uma equipe”, disse.

Toninho evitou perguntas quanto à composição da nova Mesa Diretora, falando que o domingo era dia apenas para “agradecer”, porém fez questão de passar um pito no Ministério Público, pois diz que eles querem tirar a autonomia da Câmara. “Os Poderes são independentes, esse tipo de ação eu não aceito. Não concordo com esse fato de Ministério Público querer mandar em Câmara Municipal de Cuiabá. Quando há algo errado, você contesta, agora a Câmara não pode ser subserviente a ninguém", falou a jornalistas logo após o encerramento da apuração, no Centro de Eventos do Pantanal.

O segundo é Misael Galvão (PSB), com 5.095 votos, depois Renivaldo Nascimento (PSDB), com 4.789, Adevair Cabral (PSDB), com 4.492, Gilberto Figueiredo (PSB), 4.299, Dr. Ricardo Saad (PSDB), obteve 4.053, Elizeu Nascimento (PSD), conseguiu 4.012 votos, Juca do Guaraná Filho (PT do B), ganhou 3.845 votos, Chico 2000 (PR), teve 3.620, Marcelo Bussiki (PSB), conseguiu 3.583, Vinicyus Clovito (PP) teve 3.576, Dilemario Alencar (PROS) 3.332, Lilo Pinheiro (PRP) foi reeleito com 3.278, Diego Guimarães (PP) teve 3.183 votos, Mario Nadaf (PV) com 3.117 votos, Felipe Wellaton (PV) (3.054), Dr. Xavier (PT), 3.051, Marcrean Santos (PRT) (2.995), Paulo Araujo (PP) (2.984), Justino Malheiros (PV) (2.917), Delegado Marcos Veloso (PV) (2.746), Abilio Jr – Abilinho (PSC) (2623), Sargento Joelson (PSC) (2.616), Orivaldo da Farmacia (PR), com 2.103, Wilson Kero Kero (PSL), foi o último eleito, com 1.938.

Menos da metade dentre os vereadores são novidade, ou seja, a população de Cuiabá preferiu manter 15 dos 25 vereadores.

Os novos vereadores são Delegado Marcos Veloso (PV), Abílio Jr – Abilinho (PSC), Felipe Wellaton (PV), Vinicyus Clovito (PP), Marcelo Bussiki (PSB), Gilberto Figueiredo (PSB) – os dois ex-secretários de Mauro Mendes --, Elizeu Nascimento (PSD), Diego Guimarães (PP), Sargento Joelson (PSC), Orivaldo da Farmacia (PR).

A maior bancada agora é do Partido Verde, PV, que reelegeu Mario Nadaf, e os novos Felipe Wellaton, Justino Malheiros e Delegado Marcos Veloso. O PSDB perdeu duas vagas, pois não conseguiram se reeleger Maurélio Ribeiro, nem a única mulher vereadora, Lueci Ramos.

Até a eleição de hoje, a Câmara era composta por Adevair Cabral (PSDB), Adilson Levante (PSB), Arilson da Silva (PT), Chico 2000 (PR), Domingos Sávio (PSD), Faissal (PSB), Haroldo Kuzai (Solidariedade), Juca do Guaraná Filho (PT do B), Leonardo de Oliveira (PSB), Lilo Pinheiro (PRP), Lueci Ramos (PSDB), Marcrean Santos (PRTB), Marcus Fabrício (PTB), Mario Nadaf (PV), Maurélio Ribeiro (PSDB), Neno do Pascoal Ramos (PMDB), Onofre Júnior (PSB), Oséas Machado (PSC), Paulinho Brother (sem partido) , Paulo Araújo (PP), Professor Néviton (PRB), Ricardo Saad (PSDB), Toninho de Souza (PSD), Valdemir Pascoal (PT), Wilson Kero Kero (PSL).

Somente quatro desses vereadores, Haroldo Kuzai (Solidariedade), Faissal (PSB), Leonardo Oliveira (PSB), porque é candidato a vice-prefeito na coligação liderada por Wilson Santos (PSDB) e Domingos Sávio (PSD) não buscaram a reeleição.

A maior bancada até hoje era do PSDB, com cinco partidários. A única mulher já acumulava quatro mandatos. O mais jovem entre eles é Lilo Pinheiro; o mais velho é Ricardo Saad.

O salário recebido por cada um dos parlamentares é de R$ 15 mil mensais, mais uma verba indenizatória no mesmo valor. O orçamento anual é de aproximadamente R$ 45 milhões, com duodécimo mensal de R$ 3,7 milhões.

Do montante, R$ 1 milhão e 400 mil são gastos com a remuneração de servidores comissionados, outros R$ 376 mil vão para a conta dos 25 vereadores (cada um ganha R$ 15 mil, mais uma verba indenizatória de outros R$ 15 mil), além de R$ 633 mil para a remuneração de servidores efetivos.