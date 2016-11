Que o usuário não seja prejudicado, defende Medeiros sobre a BR-163

Gilberto Leite "O BNDES faria aporte financeiro para garantir a duplicação da rodovia até Sinop. Com a Lava-Jato, o banco recuou. Não vamos especular. Queremos a estrada pronta", declarou o senador José Medeiros

O senador José Medeiros (PSD) promete acompanhar de perto a venda da concessão dos 850 km da BR-163, em Mato Grosso, que se inicia na divisa do Estado com Mato Grosso do Sul e vai até Sinop, anunciada pela Odebrecht. Segundo ele, os usuários da rodovia administrada pela Rota do Oeste não podem ser prejudicados pela negociação.

“Nossa preocupação é que o usuário não seja prejudicado. Vou pedir informações e acompanhar todo processo. Quando o edital foi lançado, ficou acertado que o BNDES faria o aporte financeiro para garantir a duplicação até Sinop. Com a Lava-Jato, o banco recuou. Não vamos especular. Queremos a estrada pronta", declarou Medeiros em entrevista ao .

A informação sobre a venda da concessão da BR-163 foi publicada pelo Valor Econômico. Três investidores, inclusive, já manifestaram interesse em assumir o comando da concessionária Rota do Oeste, que tem 100% do capital da Odebrecht Transport, que administra a rodovia.

Conforme a reportagem, a venda será efetuada porque a empresa não conseguiu evoluir nas tratativas com o BNDES para conseguir um empréstimo de longo prazo para as obras de duplicação da pista.

O novo concessionário da BR-163 poderá ter 100%, uma fatia majoritária ou o controle partilhado, de 50%, da operação. A participação de um novo empreendimento no negócio seria uma “solução de mercado” para o problema.

A conclusão da venda, porém, está condicionada à retomada do cronograma de obras da via. O contrato de concessão da pista, que tem validade de 30 anos, previa um investimento de R$ 2,8 bilhões na duplicação das pistas. A Rota do Oeste já duplicou 112 km da BR-163, cerca de 45 km acima das metas contratuais.

Uma medida provisória, que depende da assinatura do presidente Michel Temer, prevê duas possibilidades para resolver o impasse da rodovia. Uma delas seria a entrega “amigável” da concessão, com a relicitação do projeto e o pagamento da indenização para a atual concessionária pelos investimentos já realizados. A outra seria o acionamento de uma arbitragem extrajudicial, que mediaria questões como a repactuação do calendário das obras.

Odebrecht quer vender concessão da BR-163 em MT; 3 empresas negociam