Reajuste do IPTU será votado nesta 3ª; Toninho quer população contra

Rafael Martine Reajuste do IPTU tramita desde ano passado no Legislativo; TCE solicitou que fosse feita a revisão

A Câmara de Cuiabá votará o reajuste do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), em sessão Extraordinária, nesta terça (27). A Revisão da Planta Genérica do município propõe o aumento no índice do IPTU na capital de até 35%. A nova norma regulamenta o cálculo do Custo Unitário Básico de Construção e estabelece três padrões de construção: baixo, normal e alto.

O reajuste do IPTU tramita desde o ano passado no Legislativo. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) solicitou ao Executivo que fosse realizada a revisão, conforme determina a legislação federal, que estabelece que o valor seja reajustado a cada três anos.

A Planta Genérica de Valores é o instrumento legal no qual estão estabelecidos os valores unitários de metro quadrado de terreno e de construção do município, que possibilita obter o valor venal dos imóveis. Assim, aumentando o índice, automaticamente, fica alterado o valor a ser pago pelo contribuinte.

O vereador Toninho de Souza (PSD) é contrário ao reajuste em virtude da crise enfrentada este ano. “A população já está castigada com esta crise econômica que afetou todos nós, tem dificuldades de pagar as suas contas, de comprar o básico dentro de casa que é a comida, mais um aumento destes seria você apertar demais a população”, argumentou o parlamentar.

Nesta linha, o parlamentar ressaltou que o aumento está sendo articulado pelo prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), que já realizou reuniões com os atuais vereadores. Por fim, Toninho pediu o apoio da população para que se mobilizem nas redes sociais contra a medida. “Cobrem de seus vereadores para que não votem esse aumento”, conclamou. (Com Assessoria)