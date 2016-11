Reforma tributária foi um dos textos mais discutidos, defende deputado

Gilberto Leite O líder do governo na AL, deputado Dilmar diz que é preciso achar um ponto de equilíbrio para votar se tiver entendimento do setor empresarial, Assembleia Legislativa e Governo

Líder do governo na Assembleia, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) considera que a reforma tributária foi uma das matérias mais discutidas sobre o tema pelo Governo do Estado e pode ser votado ainda este ano.

A mensagem seria enviada ao Legislativo nesta quarta (30), mesmo sem anuência do empresariado, condicionando sua entrada em vigor à aprovação de leis setoriais.

“Temos que achar um ponto de equilíbrio disso, mas acredito que possa sim vir à Assembleia e possa votar sim, se tiver entendimento do setor empresarial, Assembleia Legislativa e Governo. Votar neste final de ano para colocar em cobrança acredito que até julho”, considerou o parlamentar.

Com as leis setoriais beneficiando os segmentos econômicos aprovadas no primeiro semestre de 2017, a reforma tributária passará a vigorar em julho. Caso não seja possível, a nova legislação entrará em vigor somente em janeiro de 2018.

O democrata defende o projeto de leis setoriais, pois considera que várias cadeias produtivas do Estado devem ser beneficiadas e precisam de investimentos. “Sem incentivo, inviabiliza a industrialização”.

Reforma Tributária

O Executivo quer que a reforma tributária seja aprovada ainda neste ano. O projeto prevê a unificação das alíquotas no Estado criando três faixas de cobrança, uma para cada eixo de arrecadação. A justificativa é que a nova lei traria isonomia aos contribuintes.

O secretário estadual de Fazenda Seneri Paludo defendeu que a nova proposta não irá gerar aumento nos tributos pagos pelos segmentos econômicos. “A alíquota não será maior que 17%. O Governo vem trabalhando para ter uma alíquota inferior a esse percentual. O grande ponto é que Mato Grosso terá a menor alíquota do país. Se você nivela a alíquota, todos pagam menos”, explicou.

Seneri ainda enfatizou que a reforma tributária trará isonomia para as empresas, já que as tributações de ICMS flutuam entre 2,5% até 25%. “Não há aumento de carga tributária. Isso é uma questão de justiça tributária. Quanto maior a margem de lucro, maior é o imposto. Isso é assim no Brasil inteiro, menos em Mato Grosso”, disse.