Relatório de Cidinho é aprovado e Reforma vai a sanção presidencial

O parecer do senador Cidinho Santos (PR) sobre a Reforma do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) foi aprovado nesta quarta (14) por 63 votos favoráveis, e segue agora para sanção presidencial. O parlamentar foi escolhido para relatar o projeto após gestões junto aos líderes do Congresso Nacional pela aprovação da medida, que pode incrementar R$ 6 bilhões por ano ao caixa dos municípios, sem impacto no orçamento da União.

A reforma fixa em 2% a alíquota mínima do imposto sobre o valor do serviço prestado, na tentativa de dar fim à guerra fiscal entre os municípios, além de determinar que o ISS seja recolhido no local do tomador em casos específicos como operações de cartão de crédito ou débito, de factoring (aquisição de direitos de crédito), de leasing (arredamento mercantil), planos de saúde e planos de assistência de medicina veterinária.

Novos serviços

A medida prevê a inclusão de novos serviços na lista de tributáveis, como franquias, a aplicação de tatuagens e piercings, jardinagem, dedetização, vigilância e monitoramento de bens móveis e cessão de uso de espaços em cemitérios. O projeto ainda prevê que a “disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet” também terão incidência de ISS. Caso aprovada, essa medida atinge serviços como Spotify e Netflix.

Outra inovação prevista é a tributação de inovações tecnológicas, como a disponibilização de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto em páginas eletrônicas, com exceção para jornais, livros e periódicos; o processamento e armazenamento de dados em páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas; e a elaboração de programas, incluindo jogos eletrônicos, para quaisquer dispositivos. (Com Assessoria)