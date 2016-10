Relatório mostra que governo pode fechar ano com rombo de R$ 1 bi

Gilberto Leite Segundo secretário de Fazenda, Seneri, a receita do Estado subiu 15% e despesa com pessoal 19%

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) divulgou dados do relatório de cumprimento das metas fiscais do Estado, revelando a possibilidade do governo fechar o ano com um rombo de R$ 1 bilhão de reais. Os números, que não são nada animadores, foram apresentados pelo secretário da Pasta, Seneri Paludo, durante audiência pública realizada ontem (10) na Assembleia.

Ainda segundo o secretário de Fazenda, a receita do Estado subiu, no segundo quadrimestre 15% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o aumento da despesa com pessoal foi de 19%.

"Nós tivemos uma melhora referente ao primeiro quadrimestre, mas ainda estamos longe do ideal. Primeiro, o gasto da folha de pessoal com relação à receita total do Estado. Hoje estamos com o índice de 50,61% e o limite é de 49%. Ou seja, nós precisamos diminuir esse gasto e nos enquadrar à Lei de Responsabilidade Fiscal”, explicou Seneri.

Para se chegar a esse montante de R$ 1 bilhão até o final do ano, além do auxílio financeiro para fomento das exportações (Fex), que o Estado espera receber do governo federal, no valor de R$ 400 milhões, Seneri explicou que o restante virá de outras ações do governo.

“O resto vem de outras ações, por exemplo, como é o caso do Programa de Recuperação de Créditos (Refis), como, a intensificação da fiscalização, a contenção de gastos e o trabalho do governador para conseguir o fundo emergencial. Nós conseguiremos fechar o ano em dia”, pontua.

Com o Refis, o governo projeta arrecadar R$ 150 milhões provenientes de dívidas tributárias ainda neste ano, chegando a R$ 2,5 bilhões até o final da execução. Os valores foram estimados sobre débitos de pessoas físicas e jurídicas que chegam a R$ 8 bilhões.

Saúde

Segundo o relatório, o governo fechou os primeiros oito meses de 2016 investindo mais que o previsto constitucionalmente para a saúde. Os resultados dos esforços empreendidos mostram que foram aplicados 12,8%, ou seja, 0,8% a mais que o estabelecido legalmente, mesmo com a redução de 9,4% nas transferências da União para a área.

“A aplicação mensal de recursos feita pelo Governo do Estado para a saúde saiu de R$ 35 milhões para R$ 65 milhões, em parte para poder cobrir a redução dos repasses feitos pela União e, principalmente porque a atual administração vem destinando mais recursos próprios para aplicar na saúde de Mato Grosso, que é uma área prioritária”, explica o secretário.

Os dados apresentados mostram que entre as transferências correntes realizadas pelo governo federal para o Estado, os repasses referentes ao SUS caíram 9,4%. De janeiro a agosto de 2016, o Estado recebeu R$ 157,8 milhões, enquanto o previsto para o período eram R$ 174,2 milhões.

Outros itens das transferências correntes também apresentaram queda no período, como o Fundo de Participação dos Estados (FPE), que no acumulado até agosto de 2016 teve redução de 14,9%, saindo de uma previsão de R$ 1,420 bilhão para R$ 1,208 bilhão efetivado.

A partilha do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) também teve uma redução considerável, de 25%, o que em números absolutos significa uma transferência realizada de R$ 39,6 milhões, ante R$ 52,9 milhões estimados para os primeiros oito meses deste ano. “Para se ter uma ideia, apenas no mês de setembro registramos uma frustração de R$ 62 milhões em relação a todas as transferências da União para Mato Grosso, resultado esse que é sinônimo da crise que ainda afeta todo o país”, afirma o secretário adjunto do Tesouro, Carlo Rocha. (Com Assessoria)