Renivaldo é 1º vice; 1ª secretaria na chapa de Tininho segue indefinida

Vereador diplomado Justino Malheiros, o Tininho (PV), filho do ex-deputado João Malheiros, disputa comando do legislativo e está com chapa praticamente definida; briga deve ser contra Misael, do PSB

A composição da Mesa Diretora da Câmara de Cuiabá na chapa encabeçada pelo vereador diplomado Justino Malheiros, o Tininho (PV), filho do ex-deputado João Malheiros, está praticamente definida.

O vereador Renivaldo Nascimento (PSDB) ficará na 1ª vice-presidência e o progressista Vinicyus Clovito, na 2ª vice-presidência. O nome de quem vai assumir a 1ª secretaria (ordenador de despesas), ainda será definido pelo grupo do vereador Dilemário Alencar (Pros). No entanto, o nome do vereador Marcrean Santos (PRTB) está confirmado na 2ª secretaria da Mesa. As informações são do tucano Renivaldo Nascimento.

Justino já tem 13 votos, e trabalha para ampliar o grupo. Mário Nadaf, Felipe Wellaton, Marcos Veloso, todos do PV e Diego Guimarães (PP), Doutor Xavier (PTC), Elizeu Nascimento (PSDC) Wilson Kero-Kero (PSL), Sargento Joelson (PSC) são os nomes que compõem o bloco dos 13.

"Os 13 são homens de bem, que querem trabalhar por Cuiabá. Não importa se o partido tem um vereador. Ali são todos são iguais e estamos com uma coesão muito grande. Pessoas de peso, declararam voto à minha pessoa. Estamos trabalhando para ampliar esse grupo", considerou, minutos antes de ser diplomado na noite da última quinta (15), no Zulmira Canavarros.

Mesa

Os cargos mais importantes da diretoria são o da presidência (poder da caneta) e da 1ª secretaria (ordenador de despesas). A eleição acontece no dia 1°de janeiro, logo após a sessão em que os 25 vereadores tomam posse. O vereador diplomado Misael Galvão (PSB), também está na corrida à presidência da Mesa.

