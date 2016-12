Demóstenes Milhomem Romoaldo Júnior reconhece que Assembleia aprovou muitos aumentos na gestão Silval Barbosa

O deputado estadual Romoaldo Júnior (PMDB), que foi líder do Governo Silval Barbosa na Assembleia, avalia que o ex-governador “foi um grande pai para o servidor público”.

Ele defendeu, porém, que o estilo de governança teve um preço que deve ser pago agora. Declarações foram feitas à imprensa durante solenidade de entrega de ambulâncias, realizada no Palácio Paiaguás.

A declaração vem em meio ao debate nacional de projetos de leis que estabeleçam um limite de gastos públicos para os governos. “Em 2013 nós gastávamos R$ 4, 9 bilhões com folha de pagamento. Hoje, 2016, nós vamos fechar com R$ 9 bilhões. Sem mexer em nada, sem alterar nada que foi encaminhado, 2016 nós vamos estar com uma folha de 10,8 bilhões, mais que o dobro de 2013”, disse o líder de Taques, recentemente, durante visita ao .

Em Mato Grosso já se sabe que haverá, por exemplo, congelamento da Revisão Geral Anual (RGA). “Fui líder do governo (Silval) e, muitas vezes, acompanhei os projetos de perto. Ele foi uma paizão para todos os servidores público de Mato Grosso. Só que a conta chegou e tem que ser paga”, disse.

O parlamentar, porém, ressaltou que, naquele momento, as medidas eram necessárias porque algumas categorias estavam já há 12 anos sem reajuste salarial. As decisões, segundo ele, acabaram estourando no governo Pedro Taques - que alega falta de recursos para honrar pagamento do Reajuste Geral Anual e tem dificuldades para pagar a folha salarial.

Erros e acertos

Romoaldo aproveitou para fazer a defesa de Silval. Argumenta que conseguiu aprovar todos os projetos sob a liderança. Nessa linha, ressalta que muitos foram se suma importância, inclusive, para a gestão Pedro Taques.

Cita como exemplo o MT Integrado que, segundo ele, se transformou em boa parte dos em 1,4 mil km de asfalto feitos já na gestão Taques."Não está só se fazendo com dinheiro do governo. [Cerca de] 80% a 90% foi de um programa do Governo Silval”, defendeu.

Entre os erros, da gestão anterior, Romoaldo citou a construção do Veículo Leve Sobre Trilhos, ideia que ele taxou como um “erro de todos nós”. O modal não ficou pronto e se transformou num verdadeiro "elefante branco". Apesar disso, ele questiona que “só se fala do lado errado. O que seria de Cuiabá sem as obras?”.