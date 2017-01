Rosana escolhe Professora Branca como líder do Executivo na Câmara

Assessoria Vereadora Maria do Socorro, a Professora Branca, foi secretária adjunta de Educação na gestão de Juarez e quer acabar com a ideia de que apenas a oposição é quem deve fiscalizar o Executivo

A vereadora Maria do Socorro, a Professora Branca (PR), foi nomeada pela prefeita Rosana Martinelli (PR) para ser a representante do Executivo na Câmara de Sinop. Agora como líder no Legislativo, a parlamentar irá trabalhar para que não existam grupos políticos. “A eleição acabou dia 2 de outubro e a partir daí são todos por Sinop. O que existe são ideologias que nós temos que respeitar. Uma vez eleito, todo mundo tem que trabalhar e acompanhar o Executivo”.

Branca, que foi eleita com 1.108 votos válidos, é uma das duas mulheres a ocupar uma cadeira no parlamento na atual legislatura. Ela disse que fará jus ao pedido de Rosana. “Fiquei muito feliz com o convite, porque poucas vezes são dadas oportunidades para as mulheres e eu vou representar não só as mulheres, mas todos”.

Com uma renovação de 80% na bancada do Legislativo, a vereadora que foi secretária adjunta de Educação na gestão do ex-prefeito Juarez Costa (PMDB), quer acabar com a ideia de que apenas a oposição é quem deve fiscalizar. “A política tem que ser renovada, nós temos que quebrar esse paradigma de que quem fiscaliza são só os vereadores de oposição. De jeito nenhum, são todos os vereadores eleitos. Nós temos essa missão de trabalhar os dois lados”.

Segundo ela, a mediação entre os dois poderes será tranquila, e a vereadora ressalta que irá enfrentar os desafios com tranquilidade e respeitando o pensamento de cada membro do Legislativo. “Eu sempre trabalhei com pessoas, eu fiz gestão de pessoas, eu vejo que existem desafios, mas que os problemas estão aí para ser solucionados” , finalizou.

Outras funções

Além de líder da prefeita na Câmara, Maria do Socorro presidirá a Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e também Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Desporto e Assistência Social.