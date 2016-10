Ságuas é único deputado de MT a votar contra PEC que limita gastos

Gilberto Leite/Rdnews Ságuas diz, citando o impeachment, que foi para isso que “derrubaram ilegalmente” a ex-presidente

Dos oito deputados federais de Mato Grosso, apenas Ságuas Moraes (PT) votou contra a PEC 241, que estabelece um limite para os gastos federais para os próximos 20 anos, aprovada em primeira votação na madrugada desta terça (10). O petista afirma que a proposta congelará o salário mínino e dos servidores públicos pelo tempo que vigorar.

“Chamada de PEC da Maldade do governo golpista, a Proposta vai fechar hospitais e escolas e sucatear ainda mais os serviços públicos. Com a proibição de que o Estado faça investimentos, a crise vai se agravar e o desemprego vai aumentar”, avalia Ságuas em postagens por meio das redes sociais.

Ságuas declara ainda que foi para isso que “derrubaram ilegalmente” a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), referindo-se ao impeachment. “Votei contra a PEC 241/2016 que congela por 20 anos os recursos em Saúde, Educação, Segurança e outros investimentos públicos”, justifica.

Em relação ao congelamento do salário mínino, isso seria feito caso o teto do gasto público não seja cumprido. Além dessas, há oito sanções que podem ser aplicadas ao governo.

Acerca da saúde, segurança e educação a PEC respeita a porcentagem mínina da recente corrente líquida da União. Na saúde, por exemplo, é de 13,2% neste ano e chegaria a 15%, em 2020. Como a expectativa é de que a receita cresça, o valor também aumentaria. No texto da PEC, esses 15% foram adiantados para 2017 e então ficariam congelados pelo restante dos 20 anos.

Entenda o que está em jogo com a PEC que limita os gastos públicos

O deputado Nilson Leitão (PSDB) afirmou que a PEC não mexe no recurso da saúde e educação, mas evita o aumento de gasto sem receita. “Irá retomar o equilíbrio das receitas quando foram desequilibradas principalmente no governo do PT. A hipocrisia do PT que não quer que vote o equilíbrio das contas públicas”, salienta.

O coordenador da bancada, deputado federal Fabio Garcia (PSB), espera que com a PEC consiga-se controlar os gastos públicos e dar perspectiva melhor para a economia brasileira. “Para gerar emprego, atrair investimento, diminuir taxas de juros. País seguro, mais confiável, aberto a novos investimentos para garantir emprego e oportunidade”, pontua o socialista logo após a votação nessa madrugada.

Na mesma linha, o deputado Adilton Sachetti (PSB) pontua que a PEC exige responsabilidade dos governos para gastar o dinheiro público. “Nós temos que conter as despesas agora ou o país não terá mais viabilidade, vai ser engolido pela administração pública. Ou a gente limpa gasto ou aumenta imposto”, explica.

Os demais deputados que votaram a favor da PEC foram Carlos Bezerra (PMDB), Ezequiel Fonseca (PP), Tampinha (PSD) e Valtenir Pereira (PMDB). (Com informações BBC Brasil)