Sakamoto concede HC e Chico 2000 poderá ser diplomado pelo TRE-MT

O desembargador Pedro Sakamoto concedeu habeas corpus ao vereador Chico 2000 (PR), nesta quinta (15). Com isso, o republicano, que é suspeito de estupro, poderá participar da diplomação dos vereadores eleitos por Cuiabá hoje à noite no Teatro Zulmira Canavarros, anexo ao prédio da Assembleia. Entretanto, ele pode não ser solto a tempo para a solenidade em razão do trâmite de soltura que prevê, entre outras coisas, a emissão do alvará e a oficialização à diretoria do Centro de Custódia.

Na última terça (13), o vereador reeleito não conseguiu ter o pedido de prisão revogado. Segundo o advogado de defesa, Hélio Passadore, o juiz da 14ª Vara Criminal de Cuiabá, Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, havia decidido esperar que todas as testemunhas fossem ouvidas.

Sem ir nas sessões desde que foi preso, os vereadores aprovaram, por unanimidade, o pedido de licença de 30 dias do colega Chico 2000. O parlamentar está preso desde o dia 6, sob suspeita de ter abusado da enteada de 11 anos. Estavam presentes no Plenário 21 dos 25 parlamentares da Capital.

Pedido de cassação

Dois pedidos de cassação ao mandato de Chico 2000 foram apresentados à Câmara. Um deles partiu da ONG Moral e o outro de uma associação que defende os direitos da infância e juventude.

Diante disso, há três possibilidades. A primeira é que o presidente do Legislativo, Haroldo Kuzai (Solidariedade), acate os pedidos e dê início aos trâmites burocráticos. A segunda é que ele repasse a responsabilidade ao Plenário. E a terceira é que os pedidos sejam apreciados somente na próxima gestão, devido à proximidade com o recesso parlamentar.

Caso

Chico 2000 foi denunciado em 13 de novembro, pelo suposto estupro da enteada de 11 anos. Entretanto, a ordem de prisão foi decretada no domingo (4). Na ocasião, o político foi procurado na residência e no local de trabalho, mas não foi localizado e chegou a ser considerado foragido.

Contudo, o parlamentar se entregou ao delegado Eduardo Botelho, titular da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica). Um dos argumentos para o mandado de prisão preventiva, seria o de evitar que o republicano coajisse outras pessoas que possam ter sido vítimas dele. Chico 2000 está encarcerado no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).