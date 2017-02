A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), principal comissão da Assembleia, deve ter Pedro Satélite (PSD) como presidente, com chancela do presidente Eduardo Botelho (PSB). Com isso, encerra-se a disputa interna protagonizada pelos deputados Dilmar Dal Bosco(DEM) e Oscar Bezerra (PSB).

A “briga” nos bastidores começou quando Oscar dizia temer que Dilmar tivesse muita concentração de poder na Assembleia, caso assumisse a CCJR, tendo em vista que o democrata já é o líder do governo. Sobre isto, Dilmar ameniza dizendo que as funções são distintas.

Gilberto Leite/Rdnews Deputado Pedro Satélite deve presidir a disputada Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia

“Estou líder do governo momentaneamente. Eu não sei até quando posso permanecer líder. Estou presidente do DEM no Estado. Então, têm coisas que defino, quando é questão de governo, como líder e têm coisas que defino enquanto presidente do meu partido” frisou.

Nesta linha, o democrata comenta que foi eleito deputado com a prerrogativa de participar de todas as comissões da Assembleia. Ele ainda salienta que um deputado da base como presidente da comissão não daria munição para oposição criticar.

“Eu não vejo nenhum problema até porque eu já participei da CCJR várias vezes. Eu acho que é só ponderar e saber administrar isso tudo. As leis que passam pela CCJR não são direcionadas a ninguém, elas são deliberadas para qualquer deputado ser relator e todos têm seu posicionamento como voto contra ou a favor para qualquer mensagem do governo”, disse.

Sobre a especulação de que o governo teria dificuldade com Oscar, Dilmar comenta que o Executivo nunca se posicionou para favorecer um deputado “A” ou “B” no Legislativo, ressaltando que a Assembleia tem 24 deputados interessados em participar de todas as comissões e que as escolhas são deliberadas no parlamento.

“De maneira nenhuma. Todos sabem que o deputado Oscar é da base do governo. O governo nunca se posicionou para um deputado A, B, C ou D participar ou não de uma comissão. O que defendia é que todos os deputados da base têm capacidade para ser presidente”, completou.

Contudo, Dilmar acredita que Satélite seja um bom nome, já que o social-democrata é base governista. “Se foi definido assim, para mim está excelente. Tanto que eu dei entrevista falando que qualquer deputado da base, é um nome que eu aprovaria”, disse.