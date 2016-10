Savi nega fraude na Sema e diz que prova do MP é palavra de servidora

Ronaldo Mazza-ALMT Deputado Mauro Savi em discurso na tribuna da Assembleia em uma sessão

O deputado estadual Mauro Savi (PSB) nega qualquer envolvimento em irregularidades na Sema. Afirma ainda que foi indiciado porque uma servidora da pasta disse, em depoimento, que Fabrícia Pajanoti, então assessora do deputado, teria falado que o “dinheiro ilícito” era para campanha do parlamentar em 2014. “Essa é a prova que eles têm contra mim”, declara o socialista.

Na terça (18), além de Savi, o ex-deputado José Riva e outras sete pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Estadual por fraudar o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora) da Sema. O prejuízo pode atingir R$ 104,2 milhões.

Riva e Savi foram denunciados com base em inquérito policial conduzido pelos delegados de polícia do Gaeco. Segundo as denúncias, os valores teriam sido utilizados para custear as campanhas eleitorais no ano de 2014, época em que Savi foi reeleito para o quarto mandato na Assembleia com 55.233 votos, sendo o mais votado do Estado, e Riva concorreu ao governo sendo indeferido por Ficha Suja e a esposa disputou no lugar.

Por meio do esquema denunciado, madeireiras do Estado emitiam e cancelavam guias florestais, visando a multiplicação de créditos florestais indevidos para Goiás e Pará, totalizando 2.020 operações, o que gerou um crédito indevido de 148.873,9964 m³ de madeiras, de diversas espécies.

Segundo os promotores, os grandes mentores da organização eram Riva e Savi que na época designaram seus assessores e cooptaram os servidores da Sema que tinham acesso ao sistema para de forma fraudulenta burlar o Sisflora.

José Riva e Savi são denunciados por MPE por comandar fraudes na Sema

Falha de Comunicação

Segundo o Naco e o Gaeco do MPE, as madeireiras vendedoras de Mato Grosso, após acessarem o Sisflora, mediante login, senha e certificado digital, cadastram e emitem as Guias Florestais – GF3. Por sua vez, entre 15 e 30 minutos, o Sistema DOF/Ibama faz de forma automática a atualização com o Sisflora e, consequentemente, a leitura dessas GF3. Em seguida, os compradores do Pará solicitam o recebimento das GF3 pelo DOF/Ibama.

O Sistema Sisflora-PA verifica com o Sistema DOF/Ibama se as GF3 são válidas e se podem ser recebidas. Enquanto isso, o vendedor de Mato Grosso solicita a anulação da GF3 no Sisflora/MT, minutos após a concretização da operação. Após verificar a situação com o Sistema DOF/Ibama, a GF3 é anulada.

Toda essa movimentação fazia com que o vendedor de Mato Grosso mantivesse o crédito de produtos florestais intacto, gerando apenas crédito indevido para a empresa compradora do Pará ou Goiás.

Segundo o Gaeco, a fraude decorre de uma falha de comunicação entre os Sistemas Sisflora-MT, DOF/Ibama e Sisflora-PA que permite a emissão e cancelamento das Guias Florestais – GF em Mato Grosso, sem que haja o respectivo estorno dos créditos florestais, gerando, consequentemente, a duplicidade de créditos, que são novamente utilizados pelas empresas vendedoras de Mato Grosso em outras operações, como também são utilizados pelas madeireiras compradoras do Pará e Goiás, agora como créditos florestais legítimos.

Falha de comunicação entre órgãos facilita fraude na Sema, diz Gaeco