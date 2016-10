Secretária e Janaína trocam farpas online por críticas ao governo Taques

Facebook Postagem feita pela secretária-adjunta licenciada Paolla Reis para criticar Janaína Riva

Usando como título a palavra “absurdo”, a secretária-adjunta de Relações Políticas da Casa Civil licenciada, Paolla Reis, que deixou posto para fazer campanha para o candidato a prefeito Wilson Santos (PSDB), teceu críticas à deputada Janaína Riva (PMDB) - uma das principais oposicionista do governo na Assembleia - nesse domingo (16), no Facebook. Logo na primeira linha, Paolla diz que a parlamentar cresceu se aproveitando do dinheiro público.

“Na verdade, não é de se espantar. O que esperar de alguém que viveu da política desde a infância – não como uma forma de luta, mas aproveitando-se dela em uma vida rica e sem limites?”, indaga a ex-secretaria, referindo-se ao fato de Janaina ser filha do ex-deputado José Riva, acusado de ter participação em esquemas de corrupção.

Em outro momento, Paolla leva a crer que Janaina é oportunista e que deveria estar preocupada em recuperar o que o pai roubou dos cofres públicos e deveria convencer Riva a devolver R$ 62 milhões, que a Justiça bloqueou, argumentando que é quase o preço do novo Pronto-Socorro de Cuiabá, orçado em R$ 80 milhões. Paolla ainda complementa que a peemedebista profere frases prontas como seu pai (Riva). “Ela (Janaína) diz que somos uma quadrilha, que estamos travando e estragando o Estado, que não valorizamos servidor. Frases oportunistas e prontas que cabem exatamente ao seu próprio pai”, comenta.

Ela ainda citou nas críticas as roupas usadas para promover um bazar para ajudar ONGs de Proteção Animal de Cuiabá. “Esses dias vi nas redes sociais a deputada fazendo um bazar para vender suas roupas de grife e ajudar entidades. Fiquei me perguntando com que dinheiro ela comprou tanta roupa cara?”, questionou-se. Paolla ainda questiona se o salário da Janaina como deputada dá para comprar apartamento de luxo no Rio de Janeiro e viajar de helicóptero para praias nos fins de semana.

Janaina Riva já reprovou o governo em diversos setores, como economia, saúde, educação e segurança. No primeiro turno das eleições municipais, por exemplo, a parlamentar criticou o governador Pedro Taques pela falta de segurança do Estado e disse ainda que ele não tomou providências por birra. A afirmação ocorreu por meio de nota após a morte do pai do candidato a vereador Júlio da Power (PTdoB), Custódio Pereira, 58, em assalto que também deixou o candidato e uma criança baleados.

Facebook Deputada Janaína Riva rebate secretária-adjunta Paolla Reis em post também pelo Facebook

Mas o estopim que deve ter levado a Paolla a fazer o post foi crítica da deputada sobre chacota do governo com internauta que perguntou sobre os gastos com realização do “Vem Pra Arena”. "Enquanto não temos saúde, enquanto nossas escolas estão caindo na cabeça dos alunos e pessoas morrem por falta dos medicamentos da farmácia de alto custo, o governo faz a famosa política de Pão e Circo”, complementou Janaina.

Janaína vê chacota do governo com internauta e Gcom pede desculpas

Janaína rebate Paolla

A deputada também no Facebook, respondeu as críticas disparadas pela secretária licenciada para fazer campanha de Wilson pedindo para Paolla "parar de mamar nas tetas do governo" e que ela peça demissão do cargo de secretária-adjunta e abra mão dos quase R$ 10 mil que recebe de salário.

“Senão vai continuar sendo só mais uma que ganha pra fazer isso. Aliás, que feio pro governo botar funcionário para tentar denegrir a imagem de um parlamentar. Sinal que nem mais os R$ 70 milhões em propaganda estão funcionando para reverter a imagem de desgoverno”, disse.

Janaína diz ainda que quando faz criticas ao Executivo, ela usa prerrogativa e função parlamentar que é de fiscalizar o governo. “Não desperdicem o dinheiro do contribuinte, nem gastem sua energia comigo. Menos campanha e mais trabalho”, finaliza.