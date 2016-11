Sem duodécimo, AL diz que pagará os servidores até 10 de dezembro

O calendário de pagamento dos servidores da Assembleia também sofreu alteração devido ao atraso no repasse do duodécimo pelo Poder Executivo. Com isso, os salários devem ser depositados até 10 de dezembro. A decisão foi confirmada pela Mesa Diretora, por meio de nota oficial, na tarde desta quarta (23).

A nova data de pagamento dos servidores está atrelada ao compromisso do Executivo em regularizar o repasse constitucional. Isso porque o governador Pedro Taques (PSDB) assumiu perante os Poderes e órgãos autônomos o compromisso de regularizar a situação até o próximo dia 10.

O atraso no pagamento do duodécimo também causou transtornos aos servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O presidente Antonio Joaquim também determinou o pagamento da folha somente após a regularização do repasse constitucional ao órgão.

O Ministério Público e o Tribunal de Justiça também estão na mesma situação, entretanto, não se posicionaram. O Executivo já atrasou o repasse do duodécimo em outras duas ocasiões.

Um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), no qual o Governo se compromete a repassar os recursos em sete parcelas, foi firmado para evitar que os Poderes e órgãos autônomos ingressassem na Justiça contra o Executivo.

Para justificar o atraso no duodécimo, Taques alega que o fluxo de caixa não está com desempenho adequado. Isso significa que as despesas crescem mais que a arrecadação do Estado.

Leia, abaixo, a nota da Assembleia: