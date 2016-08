Senador afirma que Dilma não tem mais condições de governar o Brasil

Geraldo Magela/Agência Senado Cidinho ressalta que são necessários 71 anos apenas para pagar os compromissos das obras do PAC

Na fase final do julgamento do processo de impeachment contra a presidente afastada Dilma Rousseff (PT), nesta terça (30), o senador Cidinho Santos (PR) asseverou que a petista mentiu ao povo brasileiro ao propor um programa de governo na campanha à reeleição em 2014 e executar outro em 2015.

“Ontem questionei a presidente Dilma, mas, infelizmente, não obtive resposta. Talvez, porque não haja justificativa para a situação econômica que causou o desemprego de 11% da população”, discursou o parlamentar.

Cidinho citou ainda dados alarmantes da economia, como o déficit primário previsto para 2016 de R$ 170 bilhões, a inflação de 10,67%, o fechamento de quase dois milhões de empresas em 2015, os 12 milhões de desempregados e 60 milhões de endividados no país.

Também destacou a redução do volume de contratos do Fies, que caiu de 732 mil, em 2014, para pouco mais de 310 mil em 2015 e as 50 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida que estão paralisadas.

“Segundo cálculos do ministério das Cidades, seriam necessários 71 anos para quitar os compromissos firmados apenas com os projetos de mobilidade do PAC. Levando em consideração o orçamento do órgão em 2016, seriam precisos 40 anos para saldar todas as obras de saneamento, 31 anos para quitar as obras do PAC urbanização, 77 anos para honrar os compromissos das secretarias ligadas ao ministério”.

Segundo ele, por causa do estelionato eleitoral de 2014, a presidente Dilma perdeu a confiança do povo e do Congresso Nacional, o que inviabiliza a realização de reformas importantes para o Brasil, como as reformas tributária e trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma política e a revisão do pacto federativo, advertiu o senador em seu discurso, aproveitando para alertar os candidatos desse e dos próximos pleitos das consequências de tentar enganar o eleitorado.

O senador declarou seu voto a favor do impeachment, ressaltando que os interesses do Brasil e do povo brasileiro são mais importantes que o projeto de poder de uma pessoa ou de um grupo político. “Espero que a partir deste momento, possamos reunificar o nosso país e acabar com as guerras de classes, entre a elite e os pobres, entre negros e brancos, entre pessoas com orientações sexuais ou religiões diferentes. É momento de pacificar o país. Superar essa crise e seguir em frente”, concluiu.(Com Assessoria)